Nekdanja premierka Bangladeša v središču preiskave umora

"Sem prvi navaden državljan, ki je pokazal pogum in sprejel ta pravni korak proti Šejk Hasini zaradi njenih zločinov. Potrudil se bom, da bo šla zadeva do konca," je dejal za tiskovno agencijo Reuters .

Hamza je na sodišču povedal, da so študenti 19. julija organizirali miren protest, pri čemer je po poročanju BBC Bangla zatrdil, da je policija vsepovprek streljala na množico. Poslovnež je pojasnil, da ni v sorodu z ubitim trgovcem, a je prevzel pobudo, ker družina ubitega nima financ za vložitev tožbe.

Zahtevo za preiskavo je preko odvetnika vložil poslovnež Amir Hamza . Njegov odvetnik Mamun Mia je po poročanju France24 pojasnil, da so glavni osumljenci v zadevi nekdanja premierka in še šest uslužbencev iz njene administracije. Poleg Hasine je med preiskovanci tudi nekdanji notranji minister Asaduzzaman Khan , generalni sekretar premierkine stranke Awami League Obaidul Kuader ter štirje najvišji uradniki v policiji, ki jih je imenovala nekdanja vlada in ki so medtem prav tako že zapustili funkcije.

76-letna nekdanja premierka Bangladeša Šejk Hasina je po nemirih v državi pred enim tednom odstopila s funkcije in s helikopterjem pobegnila v sosednjo Indijo. V množičnih protivladnih demonstracijah, ki so več tednov potekale v prestolnici, je bilo ubitih več kot 450 ljudi.

Študentski protesti so se začeli v začetku julija kot miroljubne zahteve po odpravi kvot za javne službe, a so kmalu prerasli v širše gibanje, ki je odstavilo vlado. Hasina je skušala zatreti proteste in je policijo pozvala, naj močno pritiska na protestnike, za katere je rekla, da "niso študenti, ampak teroristi, ki želijo zamajati narod".

Vodenje države je po odstopu premierke prevzel Muhammad Junus, v njegovi vladi pa so tudi številni protestniki. 84-letnik je leta 2006 prejel Nobelovo nagrado za mir za svoje pionirsko delo na področju mikrofinanciranja in je zaslužen, da je milijonom ljudi iz Bangladeša pomagal rešiti se hude revščine.

Sin nekdanje premierke Sadžib Vazed Džoj je napovedal, da se bo Hasina vrnila v državo, ko bodo razpisane nove volitve. Te naj bi razpisali čez nekaj mesecev.

Strmoglavljena vlada je bila na oblasti 15 let, v tem času pa so nanjo leteli očitki o številnih kršitvah človekovih pravic, med drugim izvensodnih ubojev na tisoče političnih nasprotnikov, in obtožbe o korupciji.