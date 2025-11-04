Nekdanja premierka nehala šteti, kolikokrat so ji grozili s posilstvom

Nekdanja finska premierka Sanna Marin v objavljenih spominih med drugim piše o seksizmu, ki da so ga članice njene vlade doživljale med svojim mandatom. V svoji knjigi je spregovorila tudi o medijskem škandalu, ki je izbruhnil po objavi videoposnetka z zasebne zabave, zaradi česar je bila kot premierka deležna kritik in obsodb.

Leta 2019 je Sanna Marin pri svojih 34 letih postala najmlajša ženska na svetu, izvoljena na položaj predsednice vlade. Vodila je levosredinsko koalicijo, v kateri so pet političnih strank vodile ženske, štiri od teh mlajše od 35 let. V nekaj mesecih je postala ena najbolj prepoznavnih političnih osebnosti na planetu, mediji pa so jo poimenovali "premierka rock zvezd".

Nekdanja finska premierka Sanna Marin FOTO: AP icon-expand

V svoji knjigi, naslovljeni Upanje v akciji: Spomini o pogumu vodenja, opisuje izkušnje z vodenjem Finske skozi pandemijo covida-19 in zgodovinski postopek za vstop države v zvezo Nato. V spominih pa je Marinova spregovorila tudi o tem, kako sta njen spol in starost vplivala na obravnavo v medijih in javnosti, pri čemer je opozorila na mizogino spletno nadlegovanje, ki naj bi ga njena vlada doživela iz prve roke.

Grožnje s posilstvom in posmehovanje "vladi šminke"

Skupaj z voditeljicami koalicijskih partnerk so bile "tarča neusmiljene poplave spletnih groženj, predvsem spolne narave", je v knjigi, katere vsebino povzema francoska tiskovna agencija AFP, povedala Marinova. "Tolikokrat so mi grozili s posilstvom in drugimi oblikami spolnega napada, da sem nehala šteti," je pojasnila.

Kot je še dejala, je bila njena koalicija zaničljivo poimenovana "vlada šminke" in "dekliška vlada", njihove kompetence in vodstvene sposobnosti pa nenehno pod vprašajem.

Njen politični zločin

Avgusta 2022 se je Marinova znašla sredi medijskega škandala zaradi videoposnetka z zasebne zabave. Na njem je bila prikazana s skupino prijateljev, kako pleše in se zabava, v ozadju pa je bilo slišati ljudi, ki naj bi med drugim govorili tudi o kokainu. Videoposnetek je v javnosti sprožil val kritik, Marinova pa je bila nato primorana opraviti test na droge, da bi oprala sume.

Ko jo ljudje sprašujejo, ali bi ravnala drugače, če bi vnaprej vedela, kakšno razburjenje bodo povzročile njene zabave, Marinova v knjigi pojasni, da jo vprašanje vedno znova preseneti, pri čemer vselej odgovarja enako: "Kakšno življenje bi to bilo?"

