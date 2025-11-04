Svetli način
Tujina

Nekdanja premierka nehala šteti, kolikokrat so ji grozili s posilstvom

Helsinki, 04. 11. 2025 19.42 | Posodobljeno pred 36 minutami

T.H. , STA
Nekdanja finska premierka Sanna Marin v objavljenih spominih med drugim piše o seksizmu, ki da so ga članice njene vlade doživljale med svojim mandatom. V svoji knjigi je spregovorila tudi o medijskem škandalu, ki je izbruhnil po objavi videoposnetka z zasebne zabave, zaradi česar je bila kot premierka deležna kritik in obsodb.

Leta 2019 je Sanna Marin pri svojih 34 letih postala najmlajša ženska na svetu, izvoljena na položaj predsednice vlade. Vodila je levosredinsko koalicijo, v kateri so pet političnih strank vodile ženske, štiri od teh mlajše od 35 let. V nekaj mesecih je postala ena najbolj prepoznavnih političnih osebnosti na planetu, mediji pa so jo poimenovali "premierka rock zvezd".

Nekdanja finska premierka Sanna Marin
Nekdanja finska premierka Sanna Marin FOTO: AP

V svoji knjigi, naslovljeni Upanje v akciji: Spomini o pogumu vodenja, opisuje izkušnje z vodenjem Finske skozi pandemijo covida-19 in zgodovinski postopek za vstop države v zvezo Nato.

V spominih pa je Marinova spregovorila tudi o tem, kako sta njen spol in starost vplivala na obravnavo v medijih in javnosti, pri čemer je opozorila na mizogino spletno nadlegovanje, ki naj bi ga njena vlada doživela iz prve roke.

Grožnje s posilstvom in posmehovanje "vladi šminke"

Skupaj z voditeljicami koalicijskih partnerk so bile "tarča neusmiljene poplave spletnih groženj, predvsem spolne narave", je v knjigi, katere vsebino povzema francoska tiskovna agencija AFP, povedala Marinova. "Tolikokrat so mi grozili s posilstvom in drugimi oblikami spolnega napada, da sem nehala šteti," je pojasnila.

Preberi še Finske ženske solidarne s Sanno

Kot je še dejala, je bila njena koalicija zaničljivo poimenovana "vlada šminke" in "dekliška vlada", njihove kompetence in vodstvene sposobnosti pa nenehno pod vprašajem.

Njen politični zločin

Avgusta 2022 se je Marinova znašla sredi medijskega škandala zaradi videoposnetka z zasebne zabave. Na njem je bila prikazana s skupino prijateljev, kako pleše in se zabava, v ozadju pa je bilo slišati ljudi, ki naj bi med drugim govorili tudi o kokainu. Videoposnetek je v javnosti sprožil val kritik, Marinova pa je bila nato primorana opraviti test na droge, da bi oprala sume.

Preberi še Test Sanne Marin ni odkril drog

Ko jo ljudje sprašujejo, ali bi ravnala drugače, če bi vnaprej vedela, kakšno razburjenje bodo povzročile njene zabave, Marinova v knjigi pojasni, da jo vprašanje vedno znova preseneti, pri čemer vselej odgovarja enako: "Kakšno življenje bi to bilo?"

Nekdanja finska premierka Sanna Marin
Nekdanja finska premierka Sanna Marin FOTO: AP

 

"Kmalu smo spoznali, da je bil moj pravi politični zločin ta, da se nisem obnašala in izgledala tako, kot se pričakuje od predsednice vlade," je še zapisala v spominih Marinova, ki je v času, ko je bila na čelu finske vlade, sicer večkrat vzbudila pozornost zaradi obiskovanja rock festivalov in zabav v nočnih klubih.

Kmalu po tistem, ko so njeni socialni demokrati aprila 2023 izgubili volitve, je napovedala umik iz politike in postala strateška svetovalka v fundaciji nekdanjega britanskega premierja Tonyja Blaira.

Sanna Marin finska premierka spomini knjiga
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
04. 11. 2025 20.30
Snifal so koko in ona je naredila čez 1 mesec test.. nihče pa ne pove, da gre koka v 24urah iz telesa, hehe
ODGOVORI
0 0
sabro4
04. 11. 2025 20.16
+1
ni bila tako Upogljiva kot Kallas Sandu,...
ODGOVORI
1 0
