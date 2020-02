Nekdanja senatorka Trumpu: 'Gre za Misuri, ti zabiti idiot!'

"Čestitke Kansas City Chiefs za odlično igro in fantastičen preobrat pod izjemnim pritiskom. Tako zelo dobro predstavljate veliko državo Kansas in v bistvu celotne Združene države Amerike. Naša država je zelo ponosna na vas," je zapisal ameriški predsednik v čestitki zmagovalcem letošnjega Super Bowla v Miamiju, ki so premagali San Francisco 49ers in tako prišli do prvega naslova po 50 letih.

A zmagovalci finala ameriškega nogometa dejansko prihajajo iz zvezne države Misuri, ne Kansas. Kansas City sicer leži na meji med obema zveznima državama. Trump je sicer kasneje ta tvit zbrisal in ga zamenjal z novim, v katerem je zapisal pravilno zvezno državo. A ni bil dovolj hiter. Takoj je bil deležen ostrih in ne preveč prijaznih odzivov.

"Gre za Misuri, ti zabiti idiot," mu je odvrnila nekdanja senatorka iz te zvezne države Claire McCaskill. Sedanja senatorka iz Misurija Arthurjeva pa je še dodala, da očitno ne razume "osrčja Amerike".