Nekdanja soproga Hunterja Bidna potrdila njegovo uživanje mamil

Tožilci skušajo poroto prepričati, da je Hunter Biden oktobra 2018 pri nakupu pištole lagal na obrazcu, ko je zanikal uživanje mamil. Gre za kaznivo dejanje, zaradi katerega mu grozi 25 let zapora. Nekdanja soproga Kathleen Buhle je dejala, da je doma leta 2015 odkrila pipico za kajenje mamila crack, mož pa da ji je priznal, da kadi to drogo. Glede leta 2018 ni mogla potrditi trditve tožilstva, saj sta se z Bidnom ločila že leta 2017.

Zoe Kestan je medtem pričala, da je videla Bidna kaditi mamilo decembra 2017 v newyorškem klubu za striptiz, kjer je delala. Tudi ona ni mogla potrditi, ali je oktobra 2018 še vedno užival mamila, in odvetniki so poroto na to opozorili. Prodajalec orožja Gordon Cleveland je lahko le potrdil, da je Biden kupil pištolo in izpolnil obrazec, ni pa mogel potrditi, ali se je zlagal.

Tožilci se zanašajo predvsem na Bidnove lastne besede v knjigi spominov, kjer navaja, da je imel po smrti brata Beaua Bidna težave z mamili do leta 2019, po letu 2020 pa naj ne bi bil več odvisen.

Njegov odvetnik Abbe Lowell je dejal, da je bilo duševno stanje Hunterja Bidna ob pisanju knjige drugačno kot ob nakupu orožja, ko še ni verjel, da je odvisen. Predlagal je, da je Hunter Biden takrat morda menil, da ima težave z alkoholom in ne z drogami. Zloraba alkohola ne izključuje nakupa orožja.