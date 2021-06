Nekdanja srbska obveščevalca Simatović in Stanišić dobila 12 let zapora

Sodni senat Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT) v Haagu je na ponovljenem sojenju nekdanja vodilna moža srbske varnostne službe Franka Simatovića in Jovico Stanišića obsodil na po 12 let zapora zaradi sodelovanja pri vojnih zločinih na Hrvaškem in v BiH med letoma 1991 in 1995. Gre za prvostopenjsko razsodbo.

Sodišče v Haagu je danes nekdanjega voditelja SDB Jovico Stanišića in Franka Simatovića v ponovljenem sojenju za vojne zločine nad Hrvati in Bošnjaki od leta 1991 do 1995 obsodilo na 12 let zapora. Gre za drugo prvostopenjsko sodbo, ker je bila prva, s katero sta bila oproščena vseh obtožb, na pritožbo tožilca preklicana, poročajo tuji mediji. Mehanizem ju je obsodil na zaporno kazen zaradi pregonov, umorov, prisilnega premeščanja in deportacij, ki so bili storjeni proti nesrbskemu prebivalstvu v Bosanskem Šamcu v BiH leta 1992. Ostale navedbe iz obtožnice, ki vključujejo tudi obtožbe za druge vojne zločine v BiH kot tudi na Hrvaškem med letoma 1991. in 1995, je sodišče danes zavrnilo zaradi pomanjkanja dokazov.

icon-expand Simatović in Stanišić FOTO: AP

Sodni svet je Simatovića in Stanišića obsodil zgolj za pomoč pri vojnih zločinih, ne pa tudi za načrtovanje vojnih zločinov. Kot so ob tem sporočili v Haagu, sodišče ni nedvomno ugotovilo, da sta bivša srbska obveščevalca sodelovali pri skupnem zločinskem podvigu, katerega cilj je bila trajna in nasilna odstranitev nesrbskega prebivalstva iz delov BiH in Hrvaške, kot je to trdilo tožilstvo. Predsedujoči senatu, sodnik Burton Hall je med izrekom kazni povedal, da so na ponovljenem sojenju ugotovili, da so srbske sile storile vojne zločine proti nesrbskem prebivalstvu tudi v nekaterih drugih občinah v BiH kot tudi na Hrvaškem, a predstavljeni dokazi niso nedvomno potrdili odgovornosti Simatovića in Stanišića. Prav tako so bili predstavljeni dokazi o skupnem zločinskem podvigu z namenom trajnostne odstranitve nesrbskega prebivalstva z določenih območjih BiH in Hrvaške, a, kot je dejal Burton, ni bilo nedvomnega sklepa o sodelovanju obtožencev pri teh načrtih. Tožilstvo je trdilo, da sta se Stanišić kot vodja srbske varnostne službe in Simatović kot bivši poveljnik enot za posebne namene od aprila 1991 do decembra 1995 udeležila združenega zločinskega podviga na čelu s tedanjim predsednikom države Slobodanom Miloševićem z namenom, da bi odstranili večino Bošnjakov in Hrvatov iz delov BiH in Hrvaške. S tem načrtom so bili seznanjeni tudi takratni srbski voditelji v BiH in na zasedenih območjih na Hrvaškem.

icon-expand Srebrenica FOTO: AP

Današnja nepravnomočna sodba tako ni potrdila ključne vloge nekdanjega političnega in vojaškega vrha v Beogradu pri organiziranju in vodenju sil, ki so storile vojne zločine v BiH in na Hrvaškem. Tožilstvo je zahtevalo dosmrtni zapor za oba, obramba pa oprostilno sodbo, kot je bilo na prvem sojenju. Stanišić in Simatović sta trenutno v priporu v Haagu. Oba sta bila na začasni prostosti v Srbiji, v haaški pripor pa sta se vrnila prejšnji teden, da bi se udeležila današnjega izreka razsodbe. Po pravnomočnosti sodbe bodo sklenjeni vsi postopki, ki jih je sprožilo nekdanje Mednarodnega sodišče ZN za vojne zločine na območju bivše Jugoslavije (ICTY), končal pa MICT.

Oba sta se pred sodiščem prvič pojavila v začetku leta 2003. Aretirana sta bila v operaciji Sablja po atentatu na Zorana Đinđića in nato zelo hitro izročena Haagu. Prva sodba iz leta 2013 ju je oprostila, ker so sodniki odločili, da njuna pomoč paravojaškim enotam – Škorpijoni, Arkanovi tigri, Knindža in Rdeče baretke – ni bila posebej usmerjena v zločine. Takrat je bilo na zaporno kazen obsojenih šest nekdanjih političnih in vojaških voditeljev Hrvatov v BiH. Predsednik vlade Herceg-Bosne Jadranko Prlić na 25 let zapora, Bruno Stojić na 20 let, Milivoj Petković na 20 let, Berislav Pušić na 10 let, Valentin Ćorić na 16, Slobodan Praljak pa na 20 let. Leta 2015 pa je v prizivnem postopku sodišče razveljavilo oprostilni sodbi Stanišića in Simatovića in jima odredilo ponovno sojenje za vojne zločine. Nov postopek se je začel leta 2017 n se po koncu dela sodišča v istem letu nadaljevalo v okviru rezidualnega mehanizma MICT..