Nekdanja tajnica v nacističnem taborišču znova na prostosti

Furchnerjeva je minuli četrtek zapustila dom upokojencev v Hamburgu in se s taksijem odpeljala do postaje podzemne železnice, a se nato ni pojavila na sodišču v mestu Itzehoe v Nemčiji. Namesto tega je sodišču napisala pismo, da se ne bo udeležila sojenja. Le nekaj ur po pobegu pa jo je policija izsledila in pridržala.

Obtožena je sodelovanja pri sistematičnem umoru več kot 10 tisoč ljudi v taborišču Stutthof na Poljskem. V taborišču je delala med junijem 1943 in aprilom 1945, ko je bila stara 18 in 19 let, zato ji sodijo na sodišču za mladoletne. V taborišču v bližini mesta Gdansk je umrlo okoli 65.000 ljudi, tudi judovski zaporniki, poljski partizani in sovjetski vojni ujetniki.

Furchnerjeva je ena od prvih žensk, vpletenih v zločine iz nacističnega obdobja, ki so jih v Nemčiji preganjali v zadnjih desetletjih. Sodišče je februarja odločilo, da je obtožena kljub visoki starosti sposobna za sojenje, a da morajo biti obravnave omejene na nekaj ur na dan.

76 let po koncu druge svetovne vojne nemško pravosodje še naprej išče nekdanje nacistične kriminalce. Tožilci po podatkih osrednjega urada za preiskovanje zločinov nacionalsocializma trenutno obravnavajo osem primerov, ki zadevajo zlasti nekdanje zaposlene v taboriščih Buchenwald in Ravensbrück.