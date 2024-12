Nekdanja TV voditeljica zgrabila za vojakovo puško: 'Ali vas ni sram?'

Potem ko je južnokorejski predsednik Jun Suk-jeol razglasil uvedbo vojnega stanja, so prestolnico začeli preletavati vojaški helikopterji, na ulice Seula pa so zapeljala vojaška vozila, ki so se napotila proti parlamentu. Tam pa je prišlo do prerivanja in fizičnega obračunavanja med vojsko na eni strani in poslanci ter protestniki na drugi. Po južnokorejski ustavi mora namreč predsednik preklicati uvedbo vojnega stanja, če tako odloči parlament. Kljub popolnemu presenečenju predsedniku ni uspelo poslancem preprečiti glasovanja. Zadostno število, 190, jih je glasovalo za ukinitev.

V kaosu in fizičnem obračunavanju, ki je izbruhnil pred zgradbo parlamenta, pa se je s pogumom odlikovala nekdanja televizijska voditeljica An Gvi-rjeong, ki je prijela za avtomatsko puško enega od vojakov in pri tem kričala: "Ali vas ni sram?" Pri tem so ji na pomoč priskočili še nekateri drugi protestniki.