Nekdanja veleposlanica ZDA v Sloveniji kandidira za guvernerko Alabame

Lynda Blanchard je bila veleposlanica ZDA v Sloveniji v času bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa po vrnitvi v domovino pa je naznanila kandidaturo v zvezni senat iz Alabame. Trump je ni podprl. Namesto tega je podprl zveznega kongresnika Moa Brooksa.

Blanchardova se je nato odločila, da bo na volitvah 2022 raje poskušala izzvati republikansko guvernerko Alabame Kay Ivey. Na novinarski konferenci v mestu Wetumpka se je Blanchardova Iveyjevi zahvalila za umirjeno vodstvo, vendar dodala, da mora Alabama naprej.

Iveyjeva je glede Blanchardove dejala, da meni, da ni veliko ljudi, ki so slišali za Lyndo Blanchard. "Jaz sem zanesljivo med njimi. Delali bomo naprej to, kar delamo in bomo ostali trdni. Ponosna sem na svoje dosežke in bom ponosno govorila o tem," je še dejala Iveyjeva.

Strankarske volitve za republikanskega kandidata za guvernerja oziroma guvernerko bodo 24. maja 2022. Poleg Blanchardove in Iveyjeve se je prijavilo še nekaj drugih kandidatov.