Nekdanje dekle Bankmana-Frieda priznalo: Zavestno smo kradli milijarde

Z Bankman-Friedom in sodelavci so se dogovorili, da bodo od julija do oktobra posojilodajalcem družbe Alameda predložili "zavajajoče finančne izkaze" , ki so prikrivali obseg posojil družbe Alameda.

Ellisonova je pred zveznim sodiščem v New Yorku priznala, da imelo podjetje Alameda v borzi FTX praktično neomejeno možnost najemanja posojil. Vedela je tudi, da bo morala borza za financiranje posojil uporabiti denar strank. Prav tako se je strinjala, da bo nenavadno tesno razmerje med podjetjema ostalo skrito pred vlagatelji in strankami.

Sama Bankman-Frieda so aretirali na Bahamih in ga izročili ZDA.

Ellisonovi očitajo sedem kaznivih dejanj, vključno z zaroto prek elektronske goljufije in pranjem denarja. Z Bankman-Friedom sta bila tesna poslovna sodelavca, ki sta imela kratek čas tudi romantično razmerje.

Na sodišču je priznala tudi, da je vedela, da so vodilni pri FTX ustvarili dogovor, ki je družbi Alameda omogočal dostop do številnih kreditov, ne da bi družba morala predložiti zavarovanja ali plačati obresti za negativno stanje, je razvidno iz sodnega zapisnika. "Resnično mi je žal za to, kar sem storila," je Ellisonova dejala na sodišču. "Vedela sem, da je to narobe," priznanje Ellisonove povzema CNN.

Wangu grozi 50, Ellisonovi 110 let, Bankman-Friedu pa dosmrtna zaporna kazen

Drugi soustanovitelj borze Gary Wang je priznal, da je bila ena od njegovih nalog med letoma 2019 in 2022 na FTX tudi spreminjanje kode, ki bi Alamedi omogočila "posebne privilegije". Zavedal se je tudi, da so ljudje v borzo vlagali denar na podlagi zavajajočih informacij. Wangu grozi do 50 let zapora, Ellisonovi pa do 110 let zapora.

Medtem Sam Bankman-Fried zanika obtožbe, da je namerno ogoljufal stranke in vlagatelje. Prejšnji teden je pristal na izročitev v ZDA, kamor so ga izročili iz Bahamov.