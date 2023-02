Nekdanje dekle 'Tinder Swindlerja': Dobivala sem sporočila, naj me povozi avto

Spremljal jo je na fotografiranja in snemanja, jo čakal, medtem ko je delala. Pospravljal je njeno stanovanje, ji pošiljal dolga in ljubeča glasovna sporočila. Bilo je zelo intenzivno, bila je prepričana, da je to prava ljubezen.

Izraelski poslovnež Shimon Heyada Hayut , ki si je ime spremenil v Simon Leviev , in 23-letna izraelska manekenka Kate Konlin sta se spoznala leta 2020, ko ji je poslal sporočilo na Instagram. Čez nekaj tednov sta postala par. " Sprva je bilo najino razmerje ljubezenska bomba. Bil je obseden z menoj. Moji prijatelji so ga oboževali, govorili so mi: Kate, preveč je popoln, to je kar malo strašljivo ," svojo pripoved začne v pogovoru za BBC.

Konlinova je BBC-ju poslala več kot ducat njegovih glasovnih sporočil. V njih je pogosto kričal in jo prosil za denar, češ da je njegov vezan na naložbe. V enem sporočilu pojasnjuje, zakaj ji ga ne more vrniti: " Kate, jaz sem milijonar! To je dejstvo. Trenutno se mi je ustavilo. Razumeš? Zataknil sem se. Ali tvoji neumni možgani razumejo to? Ti in tvoji ptičji možgani. Zataknil sem se, Kate. Nisem ti kradel. Sama od sebe si mi dala denar. Posodila si mi ga!"

Po nekaj mesecih jo je Leviev začel prositi za denar in si od nje izposojal na tisoče dolarjev naenkrat, tudi po 150.000 dolarjev (140.000 evrov). Denar je kot mednarodno priznana manekenka imela, saj je med drugim krasila naslovnice revij Vogue Japan, Grazia Italia in britanske Wallpaper. On je to dobro vedel.

Svoje prijatelje je v 18 mesecih, kolikor sta bila skupaj, vse redkeje videvala, govorili so ji, da ni več tista živahna in družabna oseba, kakršna je bila nekoč.

Čez nekaj časa sta se začela kregati, vse bolj jo je nadzoroval, prepiri so postajali vse hujši. Kritiziral je njen videz, oblačila, težo in kožo, začela je izgubljati samozavest. Nikoli ni vedela, kaj bo rekel naslednjič. " Počutila sem se, kot da moram biti zelo previdna ob njem, da moram hoditi po jajcih ," pravi.

Film sta gledala skupaj: 'Vedela sem, da je vse res'

Ob izidu februarja 2022 je The Tinder Swindler postal Netflixov najbolj gledan dokumentarec v 90 državah. Prikazoval je, kako je Simon Leviev ženske, ki jih je spoznal na aplikaciji za zmenke Tinder, očaral in prepričal, da so mu posodile skupaj približno 10 milijonov dolarjev.

Konlinova je film gledala, ko je sedela poleg njega na kavču. "Vedela sem, da je vse res," pravi. Vendar se je čutila dolžno sprejeti njegovo razlago dogodkov. Bil je močno obseden z nadzorom in zlahka jo je prepričal, naj ga javno zagovarja. To je tudi počela. "Rekel mi je: 'Če se boš zavzela zame, mi bodo ljudje verjeli, ker si ženska.'"

Hkrati pa je med sporočila na svojem Instagram profilu prejemala vse več žaljivk, ki so ji jih poslali ljudje, ki so videli njene posnetke na koncu filma Tinder Swindler. "Pisali so mi, da si želijo, da bi zbolela za rakom ali da bi me povozil avto, da si zaslužim najslabše od vsega, ker sem bila v zvezi z njim," pripoveduje.

Ko je hotela oditi, je postal nasilen

Prepiri med njima so se stopnjevali in 29. marca je bilo tudi njej vsega dovolj. "Rekla sem mu: To je to, ne zdržim več, odhajam! In začela pakirati svoje stvari. Takrat se je prepir sprevrgel v nasilje. Porinil me je, da sem si na stopnici z grobim robom porezala nogo. Krvavela sem. Počutila sem se mrtvo. Hotela sem se ubiti."

Poklicala je pomoč, po odhodu v bolnišnico pa je zoper Levieva tudi sama vložila kazensko ovadbo.

Janey Starling, aktivistka proti družinskemu nasilju, pojasnjuje, da je zgodba Konlinove dobro znan vzorec. "Nadzor partnerja je nekaj, kar se dogaja vsakodnevno in je videti zelo majhno, vsakdanje. Veliko nasilnih moških ni nikoli fizično nasilnih do svojih partnerk ... vendar jih nadzorujejo, kritizirajo, žalijo in jim grozijo."