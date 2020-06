Nekdanjega ameriškega marinca v Rusiji zaradi vohunjenja obsodili na 16 let zapora

Ameriški veleposlanik v Moskvi John Sullivan je dejal, da gre za " skrivno sojenje, v katerem niso bili podani nobeni dokazi ", so sporočili z ameriškega veleposlaništva. Prav tako si Whelan ni mogel sam izbrati odvetnika. Sullivan, ki je bil tudi na izreku sodbe, je dejal, da sojenje predstavlja " hude kršitve človekovih pravic in mednarodnih pravnih norm ".

Šerebenkov je prav tako špekuliral, da bo obsodba Whelana uporabljena kot pritisk Kremlina na ZDA, in sicer za izmenjavo nekdanjega marinca in dveh ruskih zapornikov v ZDA, Viktorja Bouta in Konstantina Jarošenka .

50-letni Paul Whelan , ki je tudi britanski, irski in kanadski državljan , je v sklepni besedi na sodišču v Rusiji zatrdil, da ni kriv. Tudi priče so potrdile, da ni novačil tajnih sodelavcev niti zbiral tajnih informacij, je dejal njegov odvetnik Vladimir Šerebenkov. Sodnik je ob razglasitvi sodbe napovedal, da bo Whelan zaporno kazen prestajal v kazenskem taborišču. Obdolženec je takoj napovedal, da se bo na odločitev pritožil.

Kasneje se je odzval tudi ameriški državni sekretar Mike Pompeo in dejal, da so ZDA zaradi odločitve sodišča ogorčene. Ocenil je tudi, da Whelan ni bil deležen pravičnega sojenja. "Ravnanje ruskih oblasti s Paulom Whelanom je bilo grozno," je dejal Pompeo.

Whelanova družina odločno zanika, da bi šlo za vohunjenje, in vztraja, da je bil v Moskvi na prijateljevi poroki. 50-letnik je sicer pogosto potoval v Moskvo turistično in poslovno. Med aretacijo je bil zaposlen pri ameriškem podjetju BorgWarner, ki proizvaja avtomobilske dele.

Pred dvema tednoma so mu operirali kilo. Ameriško veleposlaništvo je sporočilo, da je bila operacija nujna, saj je bilo ogroženo njegovo življenje. Veleposlanik Sullivan je aprila dejal, da so mu na sodišču dvakrat preprečili dostop do Whelana, prav tako pa naj bi v zaporu zavrnili večkratne prošnje, da bi dovolili, da zapornika pregleda angleško govoreči zdravnik in da bi mu zagotovili zaščitne maske, rokavice in razkužilo zaradi nevarnosti covida-19.