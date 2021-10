Nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona sprejeli v bolnišnico

75-letnega Billa Clintona, ki je v Beli hiši preživel dva predsedniška mandata mandata med letoma 1993 in 2001, so v bolnišnico v mestu Irvin sprejeli v torek zvečer. Clintonov predstavnik za stike z javnostmi podrobnosti zaradi katerih je bil Clinton sprejet v bolnišnico ni želel razkriti.

Je pa predstojnik bolnišnice Irvine Medical Center dr. Alpesh Armin sporočil, da Clintona zdravijo z antibiotiki, potem ko je v bolnišnico prispel zaradi slabega počutja in utrujenosti. Ob tem je poudaril, da so Clintona sprejeli na intenzivnem oddelku zaradi zasebnosti in varnosti in ne zato, ker bi potreboval intenzivno nego. Nekdanji ameriški predsednik bo še nekaj časa ostal na opazovanju, trenutno pa je po besedah Armina povsem pri sebi, se pogovarja z osebjem in samostojno hodi na oddelku.