Nekdanjega ameriškega veleposlanika aretirali, ker naj bi bil kubanski agent

73-letnega Manuela Rocha so aretirali v Miamiju na podlagi kazenske ovadbe, več podrobnosti pa naj bi bilo objavljenih šele na sodišču, poroča AP. Eden od virov, ki so govorili pod pogojem anonimnosti, je za AP povedal, da pravosodno ministrstvo obtožuje Rocha, da si je prizadeval za interese kubanske vlade.

Ministrstvo za pravosodje se glede zadeve ni želelo oglašati, odvetniška pisarna, v kateri je Rocha prej delal, pa je sporočila, da ga ne zastopajo. Njegova žena Karla Wittkop Rocha ni želela komentirati, ko jo je AP kontaktiral. "Ni mi treba govoriti z vami," je dejala in odložila slušalko.

Rocha je svojo 25-letno diplomatsko kariero opravljal v času demokratske in republikanske administracije, večinoma je deloval v Latinski Ameriki v času hladne vojne. Med njegovimi nalogami je bilo tudi delo na oddelku za interese ZDA na Kubi v času, ko ZDA niso imele polnih diplomatskih odnosov s komunistično vlado Fidela Castra.

Rocha se je rodil v Kolumbiji, odraščal v delavski družini v New Yorku, nato pa je na univerzah Yale, Harvard in Georgetown pridobil več diplom. Med letoma 1997 in 2000 je bil tudi najvišji ameriški diplomat v Argentini, ravno ko se je desetletni program stabilizacije vlade, ki ga je podpiral Washington, začel krhati zaradi velikega zunanjega dolga ter sprožil politično krizo, zaradi katere se je v tej južnoameriški državi v samo dveh tednih zamenjalo kar pet predsednikov.

Po tem je prevzel mesto veleposlanika v Boliviji ter leta 2002 neposredno posegel v predsedniško bitko in le nekaj tednov pred končnim glasovanjem opozoril, da bodo ZDA ustavile pomoč revni južnoameriški državi, če bo izvoljen nekdanji pridelovalec koke, Evo Morales. "Bolivijske volivce želim opozoriti, da bo to resno ogrozilo kakršno koli prihodnjo pomoč ZDA Boliviji, če bodo glasovali za tiste, ki želijo, da se Bolivija vrne k izvozu kokaina," je dejal takrat, mnogi pa so njegovo trditev razumeli kot poskus ohranjanja prevlade ZDA v regiji, piše AP.