Nekdanjega britanskega vojaka, ki se je bojeval v Ukrajini, našli mrtvega z zvezanimi rokami

Jordan Chadwick je v Ukrajino na bojišče odšel oktobra lani. Osem mesecev pozneje, 26. junija, je policija njegovi materi Brendi sporočila, da je bil njen sin umorjen. Britanski vladni uradniki so pozneje potrdili njegovo smrt. Truplo 31-letnika je Ukrajina vrnila 7. avgusta. Šele februarja bodo opravili preiskavo, s katero bodo ugotavljali vzrok njegove smrti, poroča BBC.

Kot je za medij povedala njegova mama Brenda Chadwick, je domovino zapustil zaradi strastne podpore svobodi in želje pomagati drugim: "Čeprav smo izjemno ponosni na njegov pogum, je njegova smrt uničujoč udarec. Ni besed, ki bi opisale to izgubo. Sin, brat, vnuk, nečak in stric, ki smo ga imeli neizmerno radi."

Kot spomni BBC, je na ukrajinskih bojiščih umrlo še več britanskih državljanov. Med njimi 22-letni Samuel Newey, 38-letni Simon Lingard, Jordan Gatley, 36-letni Scott Sibley. Umrl je tudi zdravnik prostovoljec Craig Mackintosh, Paul Urey, ki je bil prav tako ubit, pa je bil britanski humanitarni delavec.