Nekdanjega direktorja Ine Damirja Škugorja izpustili iz pripora

Damirja Škugorja skupaj s štirimi sodelavci sicer hrvaške oblasti sumijo oškodovanja podjetja za več kot milijardo kun (več kot 133 milijonov evrov). Nekdanj direktor Ine je bil aretiran v prvem valu aretacij, z njim pa so hrvaški kriminalisti zaradi nezakonitosti pri prodaji plina za zapahe spravili tudi njegovega očeta Daneta Škugorja, lastnika več podjetij, med drugim tudi podjetja OMS Upravlenje Gorana Husića, predsednika hrvaške odvetniške zbornice Josipa Šurjaka in predsednico uprave družbe Plinara istočne Slavonije Marijo Ratkić. S Škugorjem izpuščena namestnik Stjepan Leko in direktor družbe EVN Hrvaška Vlado Mandić sta bila aretirana v drugem valu. Dodatne aretacije Mandića in Leka sta sledile oktobrski razširitvi preiskave, poroča Index.hr.

Osumljeni naj bi se dogovorili, da Ina prek družbe Plinara istočne Slavonije podjetju OMS Upravljanje prodaja plin po netržno nizkih cenah, 19,46 evra na megavatno uro, to pa ga je prodajalo naprej v tujino po 210 evrov na megavatno uro. Preiskovalci sumijo tudi, da je Husić šele po dogovarjanju s Škugorjem pridobil dovoljenje za trgovanje s plinom za svojo družbo OMS Upravlenje.

Ponaredili datum pogodbe in favorizirali podjetje Mandića

Uskok in Policija sta tekom nedavnih zaslišanj ugotovili, da je Škugor s sodelavci ponaredil datum pogodbe odkupa plina ter da je bilo dejanje vnaprej dobro premišljeno - dogovor o (pre)prodaji plina, ki so ga julija 2021 sklenili Leko, Husić in Ratkić, je bil podpisan na podlagi predhodno zbranih ponudb in dogovarjanj.

Nato je četverica na pogodbo zapisala, da je bila ta sklenjena že decembra leta 2020, ko so bile prodajne cene zemeljskega plina nižje. Pogodbo z Mandićevim podjetjem EVN Hrvaška so nato sklenili novembra 2021. S tem je policija potrdila sum, da je Leko zlorabil zaupanje pri gospodarskem poslovanju.

EVN Hrvaško sta nato Škugor in njegov namestnik Leko neprekinjeno favorizirala, saj je Mandić vnaprej sprejemal ponudbe, pri tem naj bi bil vpleten tudi Husić z OMS Upravlenjem. Našli so podpisane pogodbe za prenos pogodbenih količin plina, ki segajo vse do leta 2024. S tem je Mandić že povzročil za več kot 3,5 milijona kun (450.000 evrov) škode, hkrati pa ustvaril pogoje za dodatno večmilijonsko oškodovanje v naslednjih dveh letih.