Nekdanjega grškega ministra pretepli zamaskirani neznanci

Nekdanjega grškega finančnega ministra Janisa Varufakisa je skupina zamaskiranih neznancev v petek zvečer napadla in pretepla pred restavracijo v anarhični četrti grške prestolnice Atene. Oskrbeli so ga v bolnišnici, kjer so ugotovili, da ima zlomljen nos.

Levičarskega opozicijskega poslanca je skupina približno 20 ljudi najprej žalila pred restavracijo, kjer je večerjal s podporniki svoje stranke Mera25. Janis Varufakis je nato odšel pred vhod restavracije, da bi se pogovoril z njimi, a ga je napadlo več zamaskiranih ljudi, ki so ga vrgli na tla, brcali in udarjali v obraz. Varufakisa so po napadu prepeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima zlomljen nos. Varufakis se je na Twitterju zahvalil za solidarnost, ki jo je bil deležen po napadu. Zanikal pa je poročila, da so bili napadalci avtonomisti, anarhisti ali levičarji. Po njegovih besedah so bili prej najeti nasilneži, ki so ga obtožili, da je med dolžniško krizo leta 2015, ko je bil finančni minister, Grčijo prodal tujini. icon-expand Janis Varufakis FOTO: Bobo Njegova stranka je napad označila za "drzen fašistični napad provokativnih nasilnežev". Tiskovni predstavnik vlade Janis Ekonomu pa je incident obsodil in zagotovil, da bo policija storila vse, da odgovorne privedejo pred roko pravice. Četrt Exarchia, v kateri so napadli Varufakisa, je znana kot sedež anarhističnih gibanj v prestolnici. Pred isto restavracijo je bil leta 2015 že žrtev podobnega napada.