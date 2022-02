Nekdanjega italijanskega duhovnika zaprli zaradi izsiljevanja

Nekdanjega italijanskega duhovnika, ki si je zaradi nenehnih prošenj za prispevke prislužil vzdevek "Don Euro", so zaprli zaradi izsiljevanja nekdanjega škofa. Luca Morini, ki je po vrsti škandalov izgubil status duhovnika, je bil v sredo obsojen na sedem let in pol zapora.

Obsodba zaradi izsiljevanja se nanaša na nekdanjega škofa Masse Carrare Giovannija Santuccija, ki naj bi Moriniju zaradi izsiljevanja posodil na stotine tisoč evrov in mu kupil hišo. Morini je bil obsojen še zaradi lažnega izdajanja za drugo osebo, saj se je, medtem ko je najemal moške spolne delavce, pretvarjal, da je sodnik. Zaradi uporabe lažne identitete, je moral tako štirim moškim plačati 14.000 evrov odškodnine, poroča BBC. icon-expand Sodniško kladivce FOTO: Dreamstime Nekaterih drugih obtožb, med drugim izsiljevanja nune, je bil sicer oproščen. Tožilci so sicer zahtevali daljšo kazen, vendar se je sodišče odločilo, da jo bo znižalo, saj naj bi Morini trpel za duševno boleznijo. Morini je bil duhovnik Pontasserchia, toskanskega mesta z 2600 prebivalci severno od Pise. Sprva so mislili, da je dobrodušen, a si je kmalu zaradi nenehnih prošenj za prispevke prislužil vzdevek Don Euro. Po poročanju italijanskih medijev Morini denarja, ki ga je zbral, ni porabil za svojo cerkev, ampak za zabave, klube in diamante.