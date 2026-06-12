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Nekdanjega južnokorejskega predsednika obsodili še na 30 let zapora

Seul, 12. 06. 2026 07.52 pred 13 dnevi 1 min branja 4

Avtor:
STA M.P.
Jun Suk Jeol na sojenju

Sodišče v Seulu je nekdanjega južnokorejskega predsednika Jun Suk Jeola obsodilo na dodatnih 30 let zapora, ker je jeseni 2024 ukazal prelete brezpilotnih letalnikov čez Severno Korejo, da bi tako izzval vojaški odziv Pjongjanga in s tem upravičil razglasitev vojnega stanja v državi. Jeol je bil v začetku leta sicer že spoznan za krivega vodenja vstaje in obsojen na dosmrtno zaporno kazen.

Sodišče je nekdanjega južnokorejskega predsednika Jun Suk Jeola spoznalo za krivega obtožb o zlorabi oblasti in mu izreklo kazen, ki jo je zahtevalo tožilstvo.

Ugotovilo je, da je 65-letni nekdanji predsednik leta 2024 ukazal prelete dronov čez ozemlje Severne Koreje, da bi tako izzval vojaški odziv Pjongjanga in s tem upravičil svoje načrte za uvedbo vojnega stanja v Južni Koreji.

Zaradi sodelovanja v operaciji je sodišče na 30 oziroma 15 let zapora obsodilo tudi nekdanjega obrambnega ministra Kim Yong-hyuna in nekdanjega vodjo poveljstva za obrambno protiobveščevalno dejavnost Yeo In-hyunga.

Jun je svojo državo pahnil v politično krizo, ko je decembra 2024 neuspešno poskušal razglasiti vojno stanje. Januarja lani so ga tamkajšnji organi pregona pridržali, proti njemu poteka več sodnih postopkov zaradi upora in drugih kaznivih dejanj, povezanih s poskusom razglasitve vojnega stanja.

V začetku letošnjega leta ga je sodišče spoznalo za krivega vodenja vstaje in ga obsodilo na dosmrtni zapor. Razsodilo je, da je z uvedbo vojnega stanja skušal spodkopati demokratično ureditev. Konservativni politik se je na odločitev pritožil.

Jun suk jeol južna koreja nekdanji predsednik obsojen
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KOMENTARJI4

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bohinj je zakon
12. 06. 2026 15.30
Če ni imel Matoza za odvetnika.....
Odgovori
0 0
galeon
12. 06. 2026 13.42
Dokler je bil Ameriki koristen, so ga ščitili. Klasika
Odgovori
+3
3 0
borjac
12. 06. 2026 10.18
Južno Korejska demokracija je visela na nitki , SEDAJ PA VIDIMO DA JE DEMOKRACIJA V JUŽNI KOREJI ZMAGALA !!!
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+2
3 1
Omreznina2024
12. 06. 2026 09.36
Uvozit čim več teh Južnokorejskih sodnikov, pod nujno.
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+4
4 0
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