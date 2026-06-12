Nekdanjega južnokorejskega predsednika obsodili še na 30 let zapora

Sodišče je nekdanjega južnokorejskega predsednika Jun Suk Jeola spoznalo za krivega obtožb o zlorabi oblasti in mu izreklo kazen, ki jo je zahtevalo tožilstvo.

Ugotovilo je, da je 65-letni nekdanji predsednik leta 2024 ukazal prelete dronov čez ozemlje Severne Koreje, da bi tako izzval vojaški odziv Pjongjanga in s tem upravičil svoje načrte za uvedbo vojnega stanja v Južni Koreji.

Zaradi sodelovanja v operaciji je sodišče na 30 oziroma 15 let zapora obsodilo tudi nekdanjega obrambnega ministra Kim Yong-hyuna in nekdanjega vodjo poveljstva za obrambno protiobveščevalno dejavnost Yeo In-hyunga.

Jun je svojo državo pahnil v politično krizo, ko je decembra 2024 neuspešno poskušal razglasiti vojno stanje. Januarja lani so ga tamkajšnji organi pregona pridržali, proti njemu poteka več sodnih postopkov zaradi upora in drugih kaznivih dejanj, povezanih s poskusom razglasitve vojnega stanja.

V začetku letošnjega leta ga je sodišče spoznalo za krivega vodenja vstaje in ga obsodilo na dosmrtni zapor. Razsodilo je, da je z uvedbo vojnega stanja skušal spodkopati demokratično ureditev. Konservativni politik se je na odločitev pritožil.