Tujina

Nekdanjega kitajskega ministra zaradi korupcije obsodili na smrt

Peking, 29. 09. 2025 08.32 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
18

Sodišče v mestu Changchun v kitajski severovzhodni provinci Jilin je v nedeljo nekdanjega ministra za kmetijstvo Tang Renjiana zaradi korupcije obsodilo na smrt, je ob sklicevanju na izjavo sodišča poročala francoska tiskovna agencija AFP. Izvršitev kazni so sicer za dve leti odložili.

Tang Renjian
Tang Renjian FOTO: Profimedia

Po navedbah sodišča je Tang med letoma 2007 in 2024 sprejel podkupnine v obliki denarja in premoženja v skupni vrednosti več kot 268 milijonov kitajskih juanov oz. dobrih 32 milijonov evrov, s čimer je glede na ugotovitve sodišča povzročil "posebej hude izgube za interese države in ljudi".

Nekdanji minister naj bi krivdo priznal in izrazil obžalovanje.

Njegova obsodba je izid zadnje v vrsti preiskav korupcije, ki so jih v zadnjih letih izvedle kitajske oblasti pod vodstvom voditelja Xi Jinpinga. Pod preiskavo sta denimo dva nekdanja obrambna ministra, Wei Fenghe in njegov naslednik Li Shangfu. Oblasti naj bi po poročanju medijev preiskovale tudi Lijevega naslednika Dong Juna.

Kitajska korupcija Tang Renjian smrtna obsodba minister za kmetijstvo
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
janezdollar
29. 09. 2025 09.21
-1
Če bi to veljalo pri nas potem SDS več ne bi imel nobenega politika...največjega kriminalca Janeza pa se bi rešili že pred 35 leti...
ODGOVORI
1 2
RTVjeZAKON
29. 09. 2025 09.24
Verjetno bi bil parlament danes prazen. Vsi so isti od prvega do zadnjega.
ODGOVORI
0 0
Joško-ribič
29. 09. 2025 09.24
Prvi bi bili levačeki.
ODGOVORI
0 0
Neopredeljen 65
29. 09. 2025 09.18
+3
Če bi bilo tako pri nas bi v kratkem izgubili vse ministre in v naslednjih letih nobenega kandidata.
ODGOVORI
3 0
Omas1313
29. 09. 2025 09.18
+4
Kitajci nas bodo povozili z njihovim sistemom nema zajebancije. Čez 100 let bomo ko neandertalci proti njim. Pri bolj ko kradejo na višjo pozicijo pridejo!
ODGOVORI
4 0
komarec
29. 09. 2025 09.13
Korupcija cveti med bogataši in vplivnežih in ne pri revežih oziroma delavcih. Star pregovor pravi da vrana vrani očesa ne izkljuje. Se pravi, če je vprašanje reda je najbolj neprijazna diktatura je pa najbolj učinkovita.
ODGOVORI
0 0
Spark
29. 09. 2025 09.12
+4
Pri nas bi bili že vsi na vislicah,saj samo še kradejo..in to zakonito!!
ODGOVORI
4 0
but_the_ppl_are_retarded
29. 09. 2025 09.07
+1
Trgajo ga Kitajci...nimamo mi za prvi ovink od bureka.
ODGOVORI
1 0
jugalo
29. 09. 2025 09.06
+5
Zato se EU boji politike Kitajske ;)
ODGOVORI
5 0
komarec
29. 09. 2025 09.04
+5
Kako enostavno.
ODGOVORI
5 0
2mt8
29. 09. 2025 09.02
+7
Zdaj vemo, zakaj tam nikoli ni aneksov.
ODGOVORI
7 0
Ost1234
29. 09. 2025 09.00
+8
To je učinkovit boj zoper korupcijo!
ODGOVORI
8 0
big_foot
29. 09. 2025 08.58
+3
V sloveniji bi potem izumrli če bi bilo enako. Sicer pa imam prijatelja na kitajskem pa pravi da je korupcija kar razširjena - ne glede na to da temu kaže da ga bojo pospravili
ODGOVORI
3 0
Deathstar
29. 09. 2025 08.55
+5
Glejte pa se naučite kaj od njih, banda naša na vladi....
ODGOVORI
5 0
but_the_ppl_are_retarded
29. 09. 2025 08.53
+4
Tudi mi bi se lahko tako šli...lopovu kuglo, familiji račun za le-to. Hitro ne bi več zamaškov zbirali.
ODGOVORI
4 0
mptour
29. 09. 2025 08.52
+10
Pri nas bi v dveh dneh ostali brez ministrov.
ODGOVORI
10 0
but_the_ppl_are_retarded
29. 09. 2025 09.09
+2
Mi jih pa staramo do smrti... oz. čakamo, da mati narava (entropija) naredi svoje.
ODGOVORI
2 0
DBH
29. 09. 2025 08.48
+7
Pri nas bi zadeva seveda zastarala:)
ODGOVORI
8 1
