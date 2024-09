Nekdanjega lastnika Harrodsa al Fayeda več žensk obtožilo posilstva

Več kot 20 žensk je spregovorilo za britanski BBC v okviru posebne preiskave in predstavilo obtožbe na račun al Fayeda glede domnevnih spolnih napadov in fizičnega nasilja na različnih krajih v Londonu, Parizu, St. Tropezu in Abu Dhabiju.

V dokumentarcu z naslovom "Al Fayed: plenilec v Harrodsu", ki naj bi ga danes zvečer predvajali na drugem programu BBC, nekdanje zaposlene pri Harrodsu al Fayeda obtožujejo poskusa posilstva in napadov med leti 1980 in 2000.

Pet žensk je zatrdilo, da jih je al Fayed posilil, ko so delale v tej luksuzni veleblagovnici, še navaja BBC. "Jasno sem dala vedeti, da ne želim, da se to zgodi. Nisem dala soglasja. Samo želela sem, da se konča," pravi ena od žensk, ki trdi, da jo je Fayed posilil v njegovem stanovanju na londonski ulici Park Lane.

Al Fayed, ki je umrl lani star 94 let, je bil že v preteklosti obtožen spolnega napada in otipavanja več žensk. Policijska preiskava leta 2015 ni privedla do nobene obtožbe.