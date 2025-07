Nekdanjega namestnika ruskega obrambnega ministra obsodili na 13 let zapora

Ruske oblasti so Ivanova zaradi obtožb o sprejemanju podkupnin priprle leta 2024. Primer domnevne korupcije bivšega namestnika je sicer že leta 2022 razkrila Fundacija za boj proti korupciji, ki jo je ustanovil pokojni opozicijski voditelj Aleksej Navalni. Fundacija je Ivanova obtožila sodelovanja v korupcijskih shemah med gradnjami na ozemljih v Ukrajini, ki jih zaseda Rusija.

Sodišče je Ivanova danes spoznalo krivega kraje 3,2 milijarde rubljev (34,5 milijona evrov) iz moskovske banke Intercommerz, ki je propadla leta 2016, in več kot 200 milijonov rubljev (dva milijona evrov) pri nabavi dveh trajektov. Pristojni sodnik mu je naložil denarno kazen v višini 100 milijonov rubljev (milijon evrov) in 13 let zapora v kazenski koloniji.

Nekdanjega pomočnika namestnika Antona Filatova je sodišče obsodilo na 12,5 leta zaporne kazni.

Rusija je sicer od lani kazensko preganjala več kot deset vojaških uradnikov in uslužbencev v obrambnem sektorju, zlasti vodilne osebe, obtožene kraje velikih količin denarja za vojaške projekte.