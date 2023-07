Nekdanjega poveljnika ruske podmornice umorili med tekom

Stanislav Ržicki se je pred časom poslovil od mornarice, nazadnje pa je bil zadolžen za organizacijo mobilizacije v rusko vojsko za krasnodarski okraj. Njegovo truplo so našli v ponedeljek zjutraj v bližini športnega centra Olimp v Krasnodarju, mediji pa ugibajo, da ga je morilec izsledil preko aplikacije za beleženje vadbe oz. teka Strava, kjer je Ržicki svoje rezultate javno objavljal. Ustreljen je bil s štirimi streli v hrbet in prsni koš, so sporočili preiskovalci. Motiv za njegov umor zaenkrat še ni znan.