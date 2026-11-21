78-letni Gianni De Gennaro naj bi umrl v svoji podeželski hiši v Toskani. Kot poroča časopis La Repubblica, so njegovi sorodniki obvestili oblasti, potem ko se jim v petek zvečer ni javil. Njegovo truplo so odkrili danes zjutraj, po poročanju italijanskih medijev je storil samomor. Proti De Gennaru je prejšnji teden stekla preiskava zaradi domnevnih poskusov oviranja sodnega postopka v povezavi s preiskavo bombnega napada julija 1992 v Palermu, v katerem so umrli Paolo Borsellino in pet članov njegove varnostne ekipe.

Policija pred hišo Giannija De Gennara FOTO: Profimedia

Po navedbah tožilstva naj bi bili med preiskavo napada prikriti dokazi. Osredotočili so se predvsem na Borsellinov dnevnik, v katerem naj bi bili zapiski o njegovih preiskavah in ki naj bi izginil kmalu po bombnem napadu. V zadnjih dneh je tožilstvo odredilo hišne preiskave pri De Gennaru in zahtevalo, da se mu odredi hišni pripor. Sodnik je zahtevo za hišni pripor zavrnil.

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