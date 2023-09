Nekdanjega vodjo Ponosnih fantov čaka 22 let zapora, na sodišču zajokal

Preden so ga seznanili s sodbo, se je čustveni Enrique Tarrio opravičil policiji in prebivalcem Washingtona za svojo vlogo v izgredih 6. januarja 2021, ko so podporniki nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa vdrli v kongres.

"Izjemno me je sram in razočaran sem, da so jim povzročili trpljenje. S to sramoto bom moral živeti do konca življenja," je dejal na zveznem sodišču v prestolnici. "Sam sebi sem bil največji sovražnik. Moja nadutost me je prepričala, da sem žrtev," je dodal Tarrio, oblečen v oranžno zaporniško uniformo.

Poudaril je, da njegov cilj ni bil spreminjati izida volitev, sodnika pa je prosil za milost in si brisal solze z obraza. 39-letni Tarrio je nekdanji predsednik skrajno desničarske skupine Ponosni fantje, ki so jo leta 2016 ustanovili v New Yorku. Odvetniki 39-letnika so na sodišču zatrjevali, da njihov klient ni imel namena strmoglaviti vlade in da je le "zaveden patriot", a je ameriški sodnik Timothy Kelly opozoril, da Tarrio ob številnih priložnostih v preteklosti ni izrazil nobenega obžalovanja za svoja dejanja.