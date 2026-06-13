Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja bodo pokopali 9. julija

Teheran, 13. 06. 2026 13.55 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Ali Hamenej

Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja bodo pokopali 9. julija, poročajo iranski državni mediji. Hamenej, ki je državo vodil skoraj 37 let, je umrl konec februarja v ameriško-izraelskih zračnih napadih.

Alija Hameneja bodo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana, ki je eno od svetih mest islama.

Pokop je bil sprva predviden marca, a so ga zaradi vojne preložili. Predtem bodo od 4. julija v Teheranu potekali tridnevni pogrebni obredi, 7. julija pa še slovesnost v svetem mestu Kom.

Začetek državnega žalovanja in pogrebnih slovesnosti 4. julija bo sovpadal z ameriškim dnevom neodvisnosti, s katerim bodo ZDA obeležile tudi 250. obletnico samostojnosti.

Ali Hamenej
Ali Hamenej
FOTO: AP

Hameneja je v začetku marca na položaju vrhovnega voditelja nasledil njegov sin Modžtaba Hamenej, tretji vrhovni voditelj od ustanovitve islamske republike leta 1979.

Modžtaba Hamenej, ki je bil v napadih, v katerih so bili ubiti njegov oče in številni drugi visoki predstavniki oblasti, ranjen, se od imenovanja še ni pojavil v javnosti. Z javnostjo komunicira le prek izjav, ki mu jih pripisujejo.

Ali Hamenej pogreb Iran

V Indiji strmoglavilo vojaško transportno letalo

24ur.com Kdo je bil Ali Laridžani, desna roka ajatole Hameneja?
24ur.com Neuradno: Hamenej je v komi, njegovega očeta še niso pokopali
24ur.com Hamas za novega političnega vodjo imenoval Jahjo Sinvarja
24ur.com V Teheranu se poslavljajo od poveljnika Hamasa, Iran obljubil maščevanje
24ur.com ZDA poročajo o smrti enega najbolj iskanih hamasovcev, Izrael in Hamas tega nista potrdila
24ur.com V Teheranu po navedbah Hamasa ubit vodja gibanja Ismail Hanija
24ur.com Kdo je Modžtaba Hamenej, novoizvoljeni vrhovni voditelj Irana?
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
bibaleze
Portal
Nisem si mislila, da bom s 45 leti samohranilka
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Je porod res lahko orgazmičen?
Je porod res lahko orgazmičen?
Najbolj nenavadna imena, ki so jih slavni dali svojim otrokom
Najbolj nenavadna imena, ki so jih slavni dali svojim otrokom
zadovoljna
Portal
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Dnevni horoskop: Strelci bodo polni optimizma, kozorogi bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Strelci bodo polni optimizma, kozorogi bodo potrpežljivi
Dolgo krilo, ki je letos osvojilo tudi Slovenke
Dolgo krilo, ki je letos osvojilo tudi Slovenke
To je najlepši naravni balkon nad Tržaškim zalivom
To je najlepši naravni balkon nad Tržaškim zalivom
vizita
Portal
Vsem je lagala: 'To ni dojenček, ampak napihnjenost'
Pet živil, ki vsebujejo presenetljivo veliko sladkorja
Pet živil, ki vsebujejo presenetljivo veliko sladkorja
Zakaj so vnetja nevarna in kako jih pravočasno prepoznati
Zakaj so vnetja nevarna in kako jih pravočasno prepoznati
Zakaj je srčni infarkt pri ženskah težje prepoznati in diagnosticirati
Zakaj je srčni infarkt pri ženskah težje prepoznati in diagnosticirati
cekin
Portal
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Slovenci naredijo to napako takoj po varčevanju – zato ne pridejo nikamor
Slovenci naredijo to napako takoj po varčevanju – zato ne pridejo nikamor
Milenijci so verjeli, da bodo tako obogateli. A so se ušteli
Milenijci so verjeli, da bodo tako obogateli. A so se ušteli
moskisvet
Portal
Povečala si je prsi: ko se je zbudila, ni mogla verjeti svojim očem
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
Ali se tuširate ob napačnem času? To pravijo strokovnjaki
Ali se tuširate ob napačnem času? To pravijo strokovnjaki
dominvrt
Portal
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Ste opazili deformirane liste na ribezu? To je najverjetnejši krivec
Ste opazili deformirane liste na ribezu? To je najverjetnejši krivec
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
okusno
Portal
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
voyo
Portal
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758