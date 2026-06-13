Nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja bodo pokopali 9. julija

Alija Hameneja bodo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Irana, ki je eno od svetih mest islama.

Pokop je bil sprva predviden marca, a so ga zaradi vojne preložili. Predtem bodo od 4. julija v Teheranu potekali tridnevni pogrebni obredi, 7. julija pa še slovesnost v svetem mestu Kom.

Začetek državnega žalovanja in pogrebnih slovesnosti 4. julija bo sovpadal z ameriškim dnevom neodvisnosti, s katerim bodo ZDA obeležile tudi 250. obletnico samostojnosti.