Tujina

Nekdanjemu južnokorejskemu predsedniku najstrožja zaporna kazen

Seul, 19. 02. 2026 08.55 pred 46 minutami 1 min branja 2

Avtor:
L.M.
Jun Suk Jeol na sojenju

Južnokorejsko sodišče je izreklo sodbo proti nekdanjemu predsedniku Junu Suk Jeolu. Zaradi neuspešnega poskusa uvedbe vojnega stanja decembra 2024 je bil obsojen na dosmrtni zapor z obveznim delom, kar je najstrožja kazen, predvidena za to kaznivo dejanje.

Sodišče je po poročanju The Guardian Jun Suk Jeola spoznalo za krivega vodenja vstaje, saj je z uporabo vojske skušal ohromiti parlament, pridržati politične nasprotnike in prevzeti nadzor nad volilnimi institucijami. Po južnokorejski zakonodaji so za takšno dejanje možne tri kazni, smrt, dosmrtni zapor z delom ali dosmrtni zapor brez dela. Tožilstvo je zahtevalo smrtno kazen, a je sodišče izreklo dosmrtni zapor z delom.

Obramba je ves čas vztrajala pri nedolžnosti in trdila, da je bila razglasitev vojnega stanja politično motivirana ter namenjena opozarjanju javnosti na domnevno zlorabo oblasti s strani takratne opozicije, Demokratske stranke. Jun je brez dokazov govoril tudi o volilnih nepravilnostih in zatrjeval, da je uporabil minimalno, večinoma neoboroženo vojaško silo.

Junovi podporniki
Junovi podporniki
FOTO: AP

Dogodki 3. decembra 2024 so se razpletli hitro, kljub vojaškim in policijskim zaporam je 190 poslancev v nekaj urah sprejelo resolucijo o odpravi vojnega stanja. Parlament je Junovo razrešitev potrdil v 11 dneh, ustavno sodišče pa ga je štiri mesece pozneje dokončno odstavilo.

Sodba sledi več povezanim obsodbam, ki so pravno potrdile, da je šlo za vstajo, piše The Guardian. Nekdanji premier Han Duck Soo je bil obsojen na 23 let zapora, nekdanji notranji minister Lee Sang Min pa na sedem let zapora.

Jun Suk Yeol Južna Koreja dosmrtni zapor sojenje

Obsežna gasilska intervencija v nemškem parlamentu

Eden najsmrtonosnejših plazov v ZDA pokopal osem smučarjev

Paranormal cracktivity
19. 02. 2026 09.44
To se mi zdi pa malo pretirana kazen. Ne malo kar veliko. V Sloveniji bi najel Matoza...
progresivnidaveknastanovanja
19. 02. 2026 09.48
tud pr nas bi to moral dobit za vsako krajo in korupcijo pa da jih potem vidimo kako se dela z državnim denarjem
bibaleze
