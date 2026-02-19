Nekdanjemu južnokorejskemu predsedniku najstrožja zaporna kazen

Sodišče je po poročanju The Guardian Jun Suk Jeola spoznalo za krivega vodenja vstaje, saj je z uporabo vojske skušal ohromiti parlament, pridržati politične nasprotnike in prevzeti nadzor nad volilnimi institucijami. Po južnokorejski zakonodaji so za takšno dejanje možne tri kazni, smrt, dosmrtni zapor z delom ali dosmrtni zapor brez dela. Tožilstvo je zahtevalo smrtno kazen, a je sodišče izreklo dosmrtni zapor z delom.

Obramba je ves čas vztrajala pri nedolžnosti in trdila, da je bila razglasitev vojnega stanja politično motivirana ter namenjena opozarjanju javnosti na domnevno zlorabo oblasti s strani takratne opozicije, Demokratske stranke. Jun je brez dokazov govoril tudi o volilnih nepravilnostih in zatrjeval, da je uporabil minimalno, večinoma neoboroženo vojaško silo.