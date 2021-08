Nekdanjemu nacističnemu pazniku, ki je star sto let, bodo sodili za vojne zločine

Okrožno sodišče v Neuruppinu, mestu v vzhodni zvezni deželi Brandenburg, mu bo sodilo v približno 3500 točkah sodelovanja pri umorih, je v nedeljo poročal nemški časnik Welt am Sonntag. Sojenje se bo začelo oktobra. Obtoženi bo moral kljub svoji starosti sodelovati v postopkih do dve uri in pol na dan, je za nemški časnik povedal tiskovni predstavnik sodišča.

V taborišču Sachsenhausenu je umrlo več deset tisoč tam zaprtih. Umirali so zaradi lakote, bolezni, prisilnega dela in slabega ravnanja ali pa so bili "žrtve sistematičnih operacij iztrebljanja s strani nacistov", je zapisano na spletni strani Spominskega muzeja Sachsenhausen. 'Taborišče smrti' v kraju Oranienburgu, kakšnih 30 kilometrov severno ob Berlina, je delovalo od leta 1936 do konca tretjega rajha maja 1945.