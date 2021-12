Nekdanji agent DEA obsojen na 12 let zapora zaradi sodelovanja s kartelom

"Mojo stranko so v DEA naučili, kako naj bo pokvarjen, in izšolali v kršenju zakonov. V tej alternativni realnosti je postalo enostavno sprejemati denar in darila od kriminalcev, ki so sodelovali z agencijo," je dejala odvetnica Maria Dominguez. Zvezna sodnica Charlene Honeywell se je zgražala nad DEA in dejala, da bi bilo treba preiskati tudi druge agente. "Tebe so ujeli, ampak jasno je, da so tudi drugi," je dejala. DEA je sporočila, da je nekdanji agent Irizarry zlorabil zaupanje ameriške javnosti.