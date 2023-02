Najstarejši nekdanji predsednik ZDA v paliativni oskrbi

"Nekdanji predsednik ZDA Jimmy Carter se je po več kratkih hospitalizacijah danes odločil, da bo svoj preostali čas preživel doma z družino in bo namesto dodatnih zdravniških posegov deležen paliativne nege. Njegova družina in zdravniška ekipa ga v celoti podpirajo," so še zapisali v izjavi.

Jimmy Carter, ki je lani dopolnil 98 let, je najstarejši živeči nekdanji predsednik ZDA v zgodovini po smrti Georgea Busha starejšega konec leta 2018 v 94. letu starosti. V zadnjih letih je bil zaradi pandemije koronavirusa v javnosti manj opazen, vendar je še naprej opozarjal na ogrožanje demokracije po svetu in si prizadeval za pomoč ljudem v stiski.

Dolgoletne zdravstvene težave

Carter je leta 2015 premagal raka na možganih, leta 2019 pa prestal operacijo glave za odstranitev pritiska na možgane. Zaradi zdravstvenih težav je moral opustiti dolgoletno tradicijo vodenja pouka nedeljske šole v baptistični cerkvi Maranatha v rojstnem mestu Plains v državi Georgii.

Carter, ki je bil pred vstopom v politiko pridelovalec arašidov in poročnik ameriške mornarice, je bil guverner Georgie in od leta 1977 do leta 1982 predsednik ZDA. Na predsedniških volitvah je presenetljivo premagal takratnega predsednika Geralda Forda, v tekmi za drugi mandat pa je izgubil proti republikancu Ronaldu Reaganu.

Carter je splošno cenjen zaradi zavzemanja za človekove pravice. Leta 2002 je prejel Nobelovo nagrado za mir za svoja prizadevanja za mir po vsem svetu.

Američani se iz njegovega mandata spominjajo ponesrečenega reševanja talcev

V času vodenja ZDA je imel nekaj uspehov, vendar pa je v spominu ostalo ponesrečeno reševanje ameriških talcev z veleposlaništva v Iranu po islamski revoluciji leta 1979. Operacija ni uspela, v strmoglavljenju helikopterja je umrlo osem ameriških vojakov, Carter pa je zaradi tega in visoke inflacije izgubil volitve.