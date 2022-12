Nekdanji avstralski ragbi prvoligaš obsojen umora svoje žene

Avstralec, ki je zaslovel na priljubljenem kriminalističnem podcastu je bil obsojen na 24 let zapora zaradi umora svoje žene. Sicer je obsodba nastopila po desetletjih ugibanj, kje se nahaja Lynette Dawson, ki je izginila leta 1982. Dawson se sicer izreka za nedolžnega.

Nekdanji učitelj v Sydneyju in zvezda ragbi lige Chris Dawson je bil obsojen na 24 let zapora zaradi umora svoje žene Lynette, s čimer se je končalo desetletja trajajoče iskanje njenega morilca. Sodnik je 74-letniku, ki je slabega zdravja dejal, da bo "verjetno umrl v zaporu". Šele avgzsta 2040 bo namreč prvič upravičen do pogojnega izpusta po 18 letih zapora, takrat bo pa star že 92 let. "Zavedam se, da je neizogibna možnost, da bo gospod Dawson verjetno umrl v zaporu," je dejal sodnik Ian Harrison. Dawsonu, nekdanjemu prvoligašu za moštvo Newtown Jets v tekmovanju v ragbi ligi NSW, se je zdravstveno stanje poslabšalo, kazal je tudi znake kronične travmatične encefalopatije, degenerativne možganske bolezni, za katero pogosto trpijo ljudje, ki utrpijo poškodbe glave pri igranju kontaktnih športov.

Lynette Dawson je januarja 1982 izginila iz zakonskega doma v Sydneyju, stara 33 let. Kljub obsežnim policijskim preiskavam njenega trupla niso nikoli našli. Umor naj bi se zgodil zaradi nezvestobe, Dawson je imel razmerje z dijakinjo, ki je bila tudi varuška njegovega otroka. Avstralec je bil priljubljena tema serije raziskovalnih podcastov pod imenom The Teacher's Pet, novinarja Hedleya Thomasa. Slednji je namreč preiskoval izginotje Lynette Dawson, podcast pa je spodbudil ponovno preiskavo. Dawson se je sicer pritožil, da zaradi podcasta ne more imeti poštenega sojenja. Na vrhovnem sodišču je svojo obsodbo sprejel v tišini in sam. Sodnik je na sodišču dejal, da je Dawson ubil svojo ženo zaradi "sebičnih in ciničnih namenov," da bi lahko nadaljeval svoje razmerje. "Lynette Dawson je bila brezhibna in si ni zaslužila svoje usode... bila je tudi popolnoma nič hudega sluteča." V štirih letih so bile sprožene tri ločene policijske preiskave, toda šele leta 2018 je bil Dawson aretiran, tokrat pa še obsojen zaradi umora svoje žene.

"Chris Dawson je zavrgel svojo ženo, njegova družina pa je ni marala. Od danes naprej želimo, da se je spominjate kot Lynette Joy Simms," je dejal njen brat Greg Simms. Nobena kazen nikoli ne more biti dovolj dolga za tako dejanje, je dejal Simms in dodal da upa, da bo Dawson živel dolgo življenje, da lahko prestane svojo kazen. "Res nismo verjeli, da bo ta dan kdaj prišel. Zdaj moramo poiskati Lyn in jo pokopati," je povedal, vendar ne pričakuje, da bo Dawson kdajkoli razkril lokacijo njenega trupla. Med sojenjem je Dawson zanikal, da bi imel kar koli opraviti z ženinim izginotjem, in trdil, da je zapustila njega in njuna dva otroka, verjetno zato, da bi se pridružila verski skupini. A zaman, sodnik Harrison je pojasnil, da so dokazi proti Dawsonu "zelo prepričljivi". Dawson naj bi bil tudi obseden s svojo najstniško ljubimko in za njo bi storil vse. Postajal je vse bolj obupan, ker ga je želela najstnica zapustiti, če se ne bi ločil. Sojenja se je udeležila tudi hči Lynette in Chrisa, Shanelle Dawson in rotila svojega očeta, naj razkrije lokacijo trupla njene pokojne mame. Shanelle je imela komaj štiri leta, ko je njena mama izginila.

