Nekdanji avstrijski kancler Kurz obtožen krivega pričanja

Kurz je očitke v zvezi s tem večkrat zanikal. "Obtožbe so lažne in veselimo se, da bo resnica končno prišla na dan in se bo tudi na sodišču izkazalo, da so obtožbe neutemeljene," je zapisal na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

Avstrijsko tožilstvo za gospodarstvo in korupcijo je Kurza zaradi suma dajanja lažnih izjav preiskovalo od pomladi 2021. Če bo spoznan za krivega, 36-letnemu nekdanjemu kanclerju grozi kazen do treh let zapora. Po navedbah sodišča sta poleg Kurza obtožena tudi njegov nekdanji vodja kabineta Bernhard Bonelli in nekdanja generalna direktorica družbe Casinos Austria Bettina Glatz-Kremsner. Kazenska ovadba obsega več kot 100 strani, je še sporočilo sodišče.