Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz postal oče

"Presrečna sva in zelo hvaležna. Susane in najin otrok sta dobro. Veseliva se najinih skupnih čudovitih nalog in prvega božiča v troje," je sporočil ponosni očka Sebastian Kurz. Imena svojega prvega potomca novopečena starša še nista javno sporočila. Na facebooku se je še zahvalil celotni ekipi bolnišnice za skrbno in ljubečo oskrbo.