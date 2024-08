Nekdanji BBC-jev voditelj priznal, da je prejel nespodobne fotografije otrok

Nekdanji BBC-jev voditelj Huw Edwards je priznal, da ima 41 nespodobnih fotografij otrok, ki mu jih je prek aplikacije za klepet WhatsApp poslal drug moški. Med njimi je bilo sedem fotografij, ki sodijo v kategorijo A – najhujše kršitve.

Še lansko leto je bil Edwards eden glavnih voditeljev oddaje BBC One News at Ten in je pogosto poročal o večjih nacionalnih dogodkih. Aretirali so ga novembra lani, prejšnji mesec pa so ga tudi obtožili. Obsodba mu bo izrečena 16. septembra, ko bo sestavljeno tudi poročilo o pogojni kazni.

Na in iz današnje obravnave na sodišču so ga spremljali policisti, pričakalo pa ga je tudi ogromno fotografov. Tako pred sodiščem kot tudi na sami obravnavi, ki je trajala slabe pol ure, je bil ves čas brezizrazen.