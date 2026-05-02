Papež nekdanjega begunca iz El Salvadorja imenoval za škofa v ZDA

55-letni Evelio Menjivar-Ayala, dosedanji pomožni škof v Washingtonu, se je rodil v El Salvadorju, leta 1990 pa se je preselil v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V intervjujih je Menjivar-Ayala opisoval, da je odraščal v revščini in zaradi nasilja zapustil domovino. Na poti proti ZDA so ga sprva pridržali v Mehiki, nato pa je po lastnih besedah s podkupnino dosegel, da so ga izpustili, nakar je mejo prečkal pri Tijuani. Za duhovnika je bil posvečen leta 2004, škof pa je postal leta 2023.