Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Papež nekdanjega begunca iz El Salvadorja imenoval za škofa v ZDA

Charleston, 02. 05. 2026 11.31 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA L.M.
Evelio Menjivar-Ayala

Papež Leon XIV. je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginia imenoval nekdanjega begunca Evelia Menjivar-Ayalo, ki bo prevzel vodenje škofije Wheeling-Charleston. Do imenovanja je prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zaradi priseljenske politike in vojne na Bližnjem vzhodu.

55-letni Evelio Menjivar-Ayala, dosedanji pomožni škof v Washingtonu, se je rodil v El Salvadorju, leta 1990 pa se je preselil v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V intervjujih je Menjivar-Ayala opisoval, da je odraščal v revščini in zaradi nasilja zapustil domovino. Na poti proti ZDA so ga sprva pridržali v Mehiki, nato pa je po lastnih besedah s podkupnino dosegel, da so ga izpustili, nakar je mejo prečkal pri Tijuani. Za duhovnika je bil posvečen leta 2004, škof pa je postal leta 2023.

Papež Leon XIV.
Papež Leon XIV.
FOTO: AP

Kot navaja AFP, je do imenovanja prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in Donaldom Trumpom. Papež je nedavno ostro kritiziral ravnanje ZDA glede beguncev in migracij ter pozval k bolj humanemu odnosu do beguncev, medtem ko je Trump njegove izjave označil za škodljive za zunanjo politiko ZDA.

Do zaostrovanja odnosov sicer prihaja tudi v ameriški katoliški cerkvi. Predsednik ameriške škofovske konference, nadškof Paul Coakley, je namreč opozoril na "vzdušje strahu in polarizacije", kardinal Joseph Tobin, ki velja za enega papeževih najtesnejših zaveznikov, pa je vernike pozval, naj pritiskajo na kongresnike glede nadaljevanja financiranja službe za priseljevanje in carine (Ice).

papež Evelio Menjivar-Ayala ZDA begunci katoliška cerkev

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
02. 05. 2026 12.09
Kdor drži z lgbt ali pa ima simaptije do tega gibanja ne sme biti papež in pika. Odstopi
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
02. 05. 2026 12.09
Ogroža varnost zahodne civilizacije ta papež. Nujen je odpoklic
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
02. 05. 2026 12.08
Seveda saj je vatikan tudi litanije spesnil za migrante
Odgovori
-1
0 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692