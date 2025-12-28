Nekdanji brazilski predsednik Bolsonaro k zdravnikom zaradi kolcanja

'Medicinski tretma', ki so ga zdravniki pri Jairu Bolsonaru opravili včeraj, je potekal dobro. "Poseg je trajal približno eno uro," je sporočil zdravnik Claudio Birolini in poudaril, da ni šlo za operacijo.
Nekdanji voditelj skrajne desnice trenutno prestaja 27-letno zaporno kazen zaradi načrtovanja državnega udara, potem ko je na brazilskih predsedniških volitvah leta 2022 izgubil proti levičarskemu nasprotniku Luizu Inacio Luli da Silvi.
Zdravstveni poseg zaradi kolcanja je sledil operaciji dvojne kile v začetku tega tedna, potem ko je 70-letni Bolsonaro prejel dovoljenje za premestitev v bolnišnico, poroča BBC. Po uspešni operaciji pa je njegova zdravniška ekipa menila, da je treba zdraviti tudi ponavljajoče se kolcanje, za katerim je trpel že mesece. "Bilo je devet mesecev borbe in mučenja z vsakodnevnim kolcanjem," je včeraj dejala Bolsonarova žena Michelle.
V objavi na družbenih omrežjih je nato pojasnila, da so med posegom zdravniki 'blokirali' enega od njegovih freničnih živcev. Frenični živci krčijo in raztezajo diafragmo, kar pljučem omogoča vdih in izdih. Kolcanje povzroča nehoteno krčenje diafragme, običajno zaradi razdraženega freničnega živca. Njegovi zdravniki so kasneje potrdili, da so se pri zdravljenju osredotočili na desni frenični živec, jutri sledi še poseg na levem.
Ko bo nekdanji predsednik odpuščen iz bolnišnice, se bo vrnil v pripor na sedežu zvezne policije, kjer bo nadaljeval s prestajanjem kazni.
Bolsonaro je bil septembra spoznan za krivega načrtovanja državnega udara. Na sodbo se je pritožil. Do obravnave je bil v hišnem priporu, a so ga prejšnji mesec prepeljali v pripor, potem ko je sodišče presodilo, da obstaja "konkretno tveganje za pobeg". Po besedah sodnikov je skušal uničiti sledilno napravo na gležnju, pred svojo hišo pa načrtoval shod, kot krinko za poskus pobega. Bolsonaro je sicer vztrajal, da nima tega namena.
Brazilsko vrhovno sodišče je sicer ravno včeraj zaradi sodelovanja v poskusu državnega udara hišni pripor odredilo še za deset uradnikov. Vsi so bili člani Bolsonarove vlade.
