Tujina

Nekdanji brazilski predsednik Bolsonaro k zdravnikom zaradi kolcanja

Brasilia, 28. 12. 2025 21.03 pred 47 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ti.Š.
Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro, nekdanji predsednik Brazilije, se je po zdravniško pomoč zatekel zaradi kroničnega kolcanja. Poseg je sledil operaciji dvojne kile, potem ko je 70-letnik dobil dovoljenje za premestitev v bolnišnico. Nekdanji voditelj skrajne desnice trenutno namreč prestaja 27-letno zaporno kazen zaradi načrtovanja državnega udara.

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro
FOTO: Profimedia

'Medicinski tretma', ki so ga zdravniki pri Jairu Bolsonaru opravili včeraj, je potekal dobro. "Poseg je trajal približno eno uro," je sporočil zdravnik Claudio Birolini in poudaril, da ni šlo za operacijo.

Nekdanji voditelj skrajne desnice trenutno prestaja 27-letno zaporno kazen zaradi načrtovanja državnega udara, potem ko je na brazilskih predsedniških volitvah leta 2022 izgubil proti levičarskemu nasprotniku Luizu Inacio Luli da Silvi.

Pred posegom je Bolsonaro podprl svojega sina Flavia pri kandidaturi na brazilskih predsedniških volitvah leta 2026. Njegovo izjavo – ročno napisano pismo – je Flavio Bolsonaro prebral pred bolnišnico.

Zdravstveni poseg zaradi kolcanja je sledil operaciji dvojne kile v začetku tega tedna, potem ko je 70-letni Bolsonaro prejel dovoljenje za premestitev v bolnišnico, poroča BBC. Po uspešni operaciji pa je njegova zdravniška ekipa menila, da je treba zdraviti tudi ponavljajoče se kolcanje, za katerim je trpel že mesece. "Bilo je devet mesecev borbe in mučenja z vsakodnevnim kolcanjem," je včeraj dejala Bolsonarova žena Michelle.

V objavi na družbenih omrežjih je nato pojasnila, da so med posegom zdravniki 'blokirali' enega od njegovih freničnih živcev. Frenični živci krčijo in raztezajo diafragmo, kar pljučem omogoča vdih in izdih. Kolcanje povzroča nehoteno krčenje diafragme, običajno zaradi razdraženega freničnega živca. Njegovi zdravniki so kasneje potrdili, da so se pri zdravljenju osredotočili na desni frenični živec, jutri sledi še poseg na levem.

Zaradi begosumnosti so 70-letnika iz hišnega pripora premestili v pripor.
Zaradi begosumnosti so 70-letnika iz hišnega pripora premestili v pripor.
FOTO: AP

Ko bo nekdanji predsednik odpuščen iz bolnišnice, se bo vrnil v pripor na sedežu zvezne policije, kjer bo nadaljeval s prestajanjem kazni.

Bolsonaro je bil septembra spoznan za krivega načrtovanja državnega udara. Na sodbo se je pritožil. Do obravnave je bil v hišnem priporu, a so ga prejšnji mesec prepeljali v pripor, potem ko je sodišče presodilo, da obstaja "konkretno tveganje za pobeg". Po besedah sodnikov je skušal uničiti sledilno napravo na gležnju, pred svojo hišo pa načrtoval shod, kot krinko za poskus pobega. Bolsonaro je sicer vztrajal, da nima tega namena.

Brazilsko vrhovno sodišče je sicer ravno včeraj zaradi sodelovanja v poskusu državnega udara hišni pripor odredilo še za deset uradnikov. Vsi so bili člani Bolsonarove vlade.

kolcanje Jair Bolsonaro poseg zdravljenje

Po prvotnem alarmu so si oddahnili: pod snežnim plazom ni nikogar

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jugatneme
28. 12. 2025 21.39
Evo, velika poslovna priložnost za osvojitev Južne Amerike - pošljite mu paleto DonatMg....vsakemu dnevno 1L plastenka.
Odgovori
0 0
bibaleze
