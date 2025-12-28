Nekdanji brazilski predsednik Bolsonaro k zdravnikom zaradi kolcanja

Jair Bolsonaro FOTO: Profimedia

'Medicinski tretma', ki so ga zdravniki pri Jairu Bolsonaru opravili včeraj, je potekal dobro. "Poseg je trajal približno eno uro," je sporočil zdravnik Claudio Birolini in poudaril, da ni šlo za operacijo. Nekdanji voditelj skrajne desnice trenutno prestaja 27-letno zaporno kazen zaradi načrtovanja državnega udara, potem ko je na brazilskih predsedniških volitvah leta 2022 izgubil proti levičarskemu nasprotniku Luizu Inacio Luli da Silvi.

Pred posegom je Bolsonaro podprl svojega sina Flavia pri kandidaturi na brazilskih predsedniških volitvah leta 2026. Njegovo izjavo – ročno napisano pismo – je Flavio Bolsonaro prebral pred bolnišnico.

Zdravstveni poseg zaradi kolcanja je sledil operaciji dvojne kile v začetku tega tedna, potem ko je 70-letni Bolsonaro prejel dovoljenje za premestitev v bolnišnico, poroča BBC. Po uspešni operaciji pa je njegova zdravniška ekipa menila, da je treba zdraviti tudi ponavljajoče se kolcanje, za katerim je trpel že mesece. "Bilo je devet mesecev borbe in mučenja z vsakodnevnim kolcanjem," je včeraj dejala Bolsonarova žena Michelle. V objavi na družbenih omrežjih je nato pojasnila, da so med posegom zdravniki 'blokirali' enega od njegovih freničnih živcev. Frenični živci krčijo in raztezajo diafragmo, kar pljučem omogoča vdih in izdih. Kolcanje povzroča nehoteno krčenje diafragme, običajno zaradi razdraženega freničnega živca. Njegovi zdravniki so kasneje potrdili, da so se pri zdravljenju osredotočili na desni frenični živec, jutri sledi še poseg na levem.

Zaradi begosumnosti so 70-letnika iz hišnega pripora premestili v pripor. FOTO: AP