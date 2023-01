Nekdanji brazilski predsednik Bolsonaro zaprosil za ameriški turistični vizum

Nekdanji brazilski predsednik Jair Bolsonaro je zaprosil za šestmesečni turistični vizum v ZDA. Od 30. decembra namreč biva na Floridi, v Braziliji pa proti njemu poteka preiskava, potem ko so njegovi podporniki vdrli v ključne vladne zgradbe, ko je izgubil tekmo za predsedniški stolček.

Bolsonaro je konec decembra po porazu na volitvah proti levičarskemu tekmecu Luizu Ináciu Luli da Silvi odpotoval iz Brazilije na Florido in se nastanil v hiši v bližini Disney Worlda v Orlandu. Oboževalci in podporniki pogosto čakajo pred njegovo rezidenco v okolici Orlanda, da bi ga zagledali ali pozdravili. Opazili so ga tudi, kako se sprehaja po lokalni trgovini z živili in obeduje v KFC-ju.

icon-expand Jair Bolsonaro med svojimi podporniki. FOTO: Shutterstock

Nekdanji brazilski predsednik Jair Bolsonaro je v ZDA sprva potoval z vizumom A-1 za diplomate, vendar ta vrsta vizuma poteče po 30 dneh bivanja. Bolsonaro je dejal, da je "34 let svojega življenja posvetil javni službi in bi si rad nekaj časa vzel za počitek", je za BBC povedal njegov odvetnik Felipe Alexandre. Upa, da si bo "zbistril glavo in nekaj mesecev užival kot turist v ZDA, preden se bo odločil, kakšen bo njegov naslednji korak". Ameriški uradniki so tako prejšnji teden prejeli Bolsonarovo prošnjo za turistični vizum B1/B2.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Bolsonaro se je soočil z mnogimi kritikami zaradi tega, ker so njegovi privrženci, prepričani, da so ga ogoljufali pri volitvah, prebili varnostne službe in vdrli v brazilsko predsedniško palačo, kongres in vrhovno sodišče. Zaradi tega zdaj proti njemu poteka preiskava, saj so mnogi prepričani, da za nasilnimi vdori stoji ravno on. Nekdanji desničarski predsednik, ki so ga zaradi tesnih vezi z nekdanjim ameriškim predsednikom poimenovali "Tropski Donald Trump", je na Floridi bival v hiši nekdanjega borca mešanih borilnih veščin Joseja Alda.