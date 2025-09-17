Nekdanji brazilski predsednik ima kožnega raka

Bolsonaro je bil sicer v zadnjih letih večkrat operiran, zdravstvene težave pa ima že od leta 2018, ko ga je napadalec z nožem zabodel na predvolilnem shodu v času kampanje pred njegovo izvolitvijo za predsednika države, pri čemer je utrpel hude poškodbe in izgubil veliko krvi.

Pri 70-letnem nekdanjem predsedniku Brazilije so potrdili diagnozo kožnega raka, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal njegov zdravnik Claudio Birolini . Pred tem so ga v torek odpeljali v bolnišnico, kjer je tudi preživel noč, potem ko je zaradi hudih krčev za nekaj sekund prenehal dihati in nato bruhal, je ponoči povedal njegov sin Flavio Bolsonaro .

Nekdanjega brazilskega predsednika, ki je državo vodil med letoma 2019 in 2022, je vrhovno sodišče prejšnji teden obsodilo na več kot 27 let zapora zaradi poskusa državnega udara in zarote za umor sedanjega predsednika Luisa Inacia Lule da Silve po porazu na predsedniških volitvah leta 2022.

Bolsonaro je sicer že od avgusta v hišnem priporu v svoji rezidenci v Brasilii. Zaradi zdravstvenih težav se tudi ni udeležil izreka sodbe vrhovnega sodišča.

Njegovi odvetniki so napovedali pritožbo in bodo sodišče v skrajnem primeru zaprosili, naj mu omogoči prestajanje kazni v hišnem priporu, njegovi zavezniki v kongresu pa si prizadevajo za sprejem resolucije o pomilostitvi.

Bolsonaro je tudi prijatelj in zaveznik predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki ga je v času sojenja skušal rešiti s pritiskom na brazilsko vlado in sodni sistem. Uvedel je 50-odstotne carine na uvoz iz Brazilije, kar je v ameriških trgovinah že povišalo cene kave. Njegova vlada je uvedla tudi sankcije proti enemu od vrhovnih sodnikov.