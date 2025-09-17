Svetli način
Nekdanji brazilski predsednik ima kožnega raka

Brasilia, 17. 09. 2025 20.14 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , U.Z.
Nekdanji brazilski predsednik Jair Bolsonaro ima kožnega raka, je potrdil njegov zdravnik, potem ko je Bolsonaro noč preživel v bolnišnici zaradi drugih zdravstvenih težav, danes pa je že lahko odšel domov. Bolsonaro je bil sicer nedavno obsojen več kot na 27 let zapora zaradi poskusa državnega udara.

Pri 70-letnem nekdanjem predsedniku Brazilije so potrdili diagnozo kožnega raka, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal njegov zdravnik Claudio Birolini. Pred tem so ga v torek odpeljali v bolnišnico, kjer je tudi preživel noč, potem ko je zaradi hudih krčev za nekaj sekund prenehal dihati in nato bruhal, je ponoči povedal njegov sin Flavio Bolsonaro.

Bolsonaro je bil sicer v zadnjih letih večkrat operiran, zdravstvene težave pa ima že od leta 2018, ko ga je napadalec z nožem zabodel na predvolilnem shodu v času kampanje pred njegovo izvolitvijo za predsednika države, pri čemer je utrpel hude poškodbe in izgubil veliko krvi. 

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro FOTO: AP

Nekdanjega brazilskega predsednika, ki je državo vodil med letoma 2019 in 2022, je vrhovno sodišče prejšnji teden obsodilo na več kot 27 let zapora zaradi poskusa državnega udara in zarote za umor sedanjega predsednika Luisa Inacia Lule da Silve po porazu na predsedniških volitvah leta 2022. 

Bolsonaro je sicer že od avgusta v hišnem priporu v svoji rezidenci v Brasilii. Zaradi zdravstvenih težav se tudi ni udeležil izreka sodbe vrhovnega sodišča. 

Njegovi odvetniki so napovedali pritožbo in bodo sodišče v skrajnem primeru zaprosili, naj mu omogoči prestajanje kazni v hišnem priporu, njegovi zavezniki v kongresu pa si prizadevajo za sprejem resolucije o pomilostitvi. 

Bolsonaro je tudi prijatelj in zaveznik predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki ga je v času sojenja skušal rešiti s pritiskom na brazilsko vlado in sodni sistem. Uvedel je 50-odstotne carine na uvoz iz Brazilije, kar je v ameriških trgovinah že povišalo cene kave. Njegova vlada je uvedla tudi sankcije proti enemu od vrhovnih sodnikov.

Šestka6
17. 09. 2025 21.28
Tudi moja žena ga ima, drugič v dveh letih.
reakcionar
17. 09. 2025 20.54
+0
Želimo vam hitro okrevanje, dragi gospod Bolsonaro. Dovolite mi, da Vam izrazim svoje najboljše želje, v imenu mojih sodržavljank in sodržavljanov Republike Slovenije. Boj ki je zdaj pred vami, je boj katerega morate izbojevati zase, za Brazilijo, za cel svet. Naj vam Bog podari zdravja in kreposti da boste v prihodnje spet uspešno držali krmilo Brazilije. 👍👍👍 🇧🇷 🤝 🇸🇮
Slovenska pomlad
17. 09. 2025 20.53
+0
Hahaha...
