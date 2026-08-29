Nekdanji britanski premier: Združitev Irske je neizogibna

Nekdanji britanski premier Gordon Brown je v intervjuju za The Guardian dejal, da bo Irska na dolgi rok združena. Kot je poudaril, bi šlo za "dolg proces", pri katerem bi se morali prebivalci dogovoriti o prihodnji ureditvi. "V osnovi je to vprašanje, ali se ljudje dejansko lahko dogovorijo," je dejal.

Brownova izjava je posebej zanimiva zaradi njegovega dolgoletnega nasprotovanja neodvisnosti Škotske, pa tudi zaradi njegove vloge pri prizadevanjih za mir na Severnem Irskem. Kot finančni minister v vladi Tonyja Blaira je bil leta 1998 na položaju ob podpisu Velikonočnega sporazuma, leta 2010 pa je bil kot premier na čelu vlade, ki je na severnoirsko oblast prenesla pristojnosti na področju pravosodja in policije.

Medtem ko Brown meni, da za Škotsko neodvisnost ni prava pot, je pri Severni Irski izpostavil njeno geografsko povezanost z Republiko Irsko. Prav ta povezava po njegovem mnenju predstavlja drugačno izhodišče.