Nekdanji britanski premier: Združitev Irske je neizogibna

Nekdanji britanski premier Gordon Brown je v intervjuju za The Guardian dejal, da bo Irska na dolgi rok združena. Kot je poudaril, bi šlo za "dolg proces", pri katerem bi se morali prebivalci dogovoriti o prihodnji ureditvi. "V osnovi je to vprašanje, ali se ljudje dejansko lahko dogovorijo," je dejal.
Brownova izjava je posebej zanimiva zaradi njegovega dolgoletnega nasprotovanja neodvisnosti Škotske, pa tudi zaradi njegove vloge pri prizadevanjih za mir na Severnem Irskem. Kot finančni minister v vladi Tonyja Blaira je bil leta 1998 na položaju ob podpisu Velikonočnega sporazuma, leta 2010 pa je bil kot premier na čelu vlade, ki je na severnoirsko oblast prenesla pristojnosti na področju pravosodja in policije.
Medtem ko Brown meni, da za Škotsko neodvisnost ni prava pot, je pri Severni Irski izpostavil njeno geografsko povezanost z Republiko Irsko. Prav ta povezava po njegovem mnenju predstavlja drugačno izhodišče.
V intervjuju je Brown govoril tudi o energetski prihodnosti Velike Britanije. Zagovarjal je nadaljnje črpanje nafte in plina v Severnem morju, vendar predvsem kot del postopnega prehoda na obnovljive vire. Kot pravi, bi bilo mogoče obstoječo infrastrukturo in znanje, razvito za naftno in plinsko industrijo, postopoma uporabiti za vetrno energijo, vodik ter zajemanje in shranjevanje ogljika, piše The Guardian.
Takšen prehod bi po njegovem lahko podprl tudi širši evropski konzorcij, v katerem bi sodelovale Norveška, Nemčija, Nizozemska, Belgija in Danska. Brown je ob tem poudaril, da je treba okoljske politike obravnavati kot korist in ne zgolj kot strošek, saj se stroški obnovljivih virov energije znižujejo.
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