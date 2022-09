Nekdanji češki premier na zatožni klopi: goljufija pri subvencijah?

Štorkljino gnezdo je bilo del Babiševega poslovnega imperija Agrofert. A ker so bile subvencije, ki jih je nekdanji češki premier prejel za velnes naselje, namenjene majhnim in srednjim podjetjem, je moral poslovni imperij Agrofert kasneje subvencije vrniti v evropski proračun.

A po trditvah češke policije in tožilstva naj bi bile s subvencijami EU povezane goljufije. Babiš je tako obtožen pomoči pri goljufijah in pri napeljevanju h goljufijam. Sam vse očitke zavrača in vztraja, da ga politično preganjajo. Strokovnjaki opozarjajo, da se bo sojenje lahko vleklo več let. Je pa primer deležen velike pozornosti. Babiševi nasprotniki so pred zgradbo sodišča postavili provizorično zaporniško celico. V njej sedi eden od protestnikov, na sebi pa ima masko, na kateri je fotografija obtoženega.