Nekdanji direktor kitajske banke zaradi prejemanja podkupnin obsojen na smrt

Kazen je Sun Dešunu izreklo ljudsko sodišče mesta Džinan v provinci Šandong na vzhodu Kitajske. Sodišče je ugotovilo, da je Sun med letoma 2003 in 2019 izkoristil svoje položaje v različnih finančnih institucijah za pomoč podjetjem pri pridobivanju posojil, v zameno pa je nezakonito sprejel denar in dragocenosti v vrednosti 979,5 milijona juanov (približno 127,4 milijona evrov).

Sunu so bile v skladu s sodbo sodišča dosmrtno odvzete politične pravice in zaplenjena osebna lastnina, poroča Xinhua.

Po dveletnem odlogu se lahko Sunova smrtna kazen v skladu z zakonom spremeni v dosmrtno zaporno kazen, dodatno znižanje kazni ali služenje pogojne kazni pa ni mogoče, je sporočilo sodišče.

"Vedenje Suna predstavlja kaznivo dejanje podkupovanja z izjemno velikimi podkupninami, ki je imelo izjemno negativne posledice za družbo in je povzročilo velike izgube za državo in ljudi," je sporočilo sodišče. "Sun bi moral biti obsojen na smrt, a glede na to, da je priznal zločin in prostovoljno vrnil nezakonito premoženjsko korist, mu sodišče izreka kazen z dveletnim odlogom," je po poročanju China Daily zapisano v sodbi.

65-letni Sun je diplomiral na Univerzi za finance in ekonomijo Dongbej v vzhodni kitajski provinci Ljaoning. Več kot tri desetletja je delal v bančnem sektorju.