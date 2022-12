V obstreljevanju poškodovana nekdanji direktor Roscosmosa in premier Donecka

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Dve cimri v študentskem naselju, Mojca in Andreja, se odločita, da bosta za večerjo spekli hrenovke.

Mojca vzame hrenovke, odreže po en kos na vsaki strani hrenovk in jih da v ponev. Andreja jo vpraša: - Zakaj si pa odrezala hrenovke na obeh koncih? Mojca: Nimam pojma, moja mama vedno tako dela. Pride vikend, Mojca gre domov, doma pa prvo vpraša: - Mama, zakaj ti, ko pečeš hrenovke, jih vedno porežeš na obeh koncih? - Pa, ne vem zakaj, ampak moja mama je vedno tako delala. Gre Mojca k babici in jo vpraša isto, babica pa ji odgovori, da je tudi njena mama vedno tako delala. Izgleda, da je to že družinska tradicija. Naslednje jutro gre Mojca na obisk k prababici v dom za ostarele. Oborožena s cvetjem, bonboniero in s polno zalogo potrpljenja. Stara prababica je bila navdušena, da se je še kdo spomni. Mojca zbere pogum in vpraša prababico: - Prababica, zakaj moramo pred pečenjem hrenovk ali klobas, vedno te odrezati na obeh krajih? Prababica: - Ja, a še zdaj niste kupili večje ponve?