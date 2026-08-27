Nekdanji fant naj bi moril na šoli, umrla 18-letnica in 30-letnik

Osumljenec naj bi bil nekdanji partner 18-letnice. Märkische Onlinezeitung poroča, da naj bi šlo za napad z nožem, vendar policija zaenkrat ostaja skopa s podrobnostmi.

Prav tako še ni jasno, ali je bil 19-letni osumljenec učenec šole oziroma jo je obiskoval v preteklosti.

Na šolskem območju je po napadu stekla obsežna policijska akcija. Šolo so zavarovali, na kraj pa so poleg policistov prišli številni reševalci, gasilci in krizni svetovalci.

Mati ene od učenk je za nemške medije povedala, da jo je hči poklicala in dejala, da se mora skupaj z drugimi učenci skrivati v razredu ter biti povsem tiho. Po njenih besedah je hči na hodniku videla dve trupli.

Po napadu je del učencev še več ur ostal na območju šole. Policija jih je zbrala tudi v telovadnici, kjer so čakali, da pridejo starši oziroma skrbniki. Reševalne službe in krizni svetovalci so jim zagotavljali psihološko pomoč, hrano in pijačo.

Šola bo po poročanju nemških medijev v petek zaprta.

Deželni svet staršev pa je izrazil sožalje svojcem in pozval k ponovni presoji varnostnih ukrepov na šolah. Kot so poudarili, morajo starši otroke zjutraj poslati v šolo brez strahu, šola pa mora biti prostor izobraževanja, ne nasilja.