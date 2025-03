Nekdanji filipinski predsednik izročen Mednarodnemu kazenskemu sodišču

Nekdanjega filipinskega predsednika Rodriga Duterteja so izročili Mednarodnemu kazenskemu sodišču v Haagu. Sodišče je za 79-letnika izdalo nalog za pridržanje in ga obtožilo zločinov proti človečnosti med t. i. vojno proti drogam, ko so varnostne sile po nekaterih ocenah ubile več deset tisoč ljudi.