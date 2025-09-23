Nekdanji filipinski predsednik obtožen zločinov proti človeštvu

Namestnica tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča Mame Mandiaye Niang je dejala, da je bil Rodrigo Duterte "posredni sostorilec" pri umorih, za katere sodišče trdi, da so jih izvajadli drugi, vključno s policijo.
Prva točka obtožnice proti Duterteju se nanaša na njegovo domnevno vpletenost v umore 19 ljudi v mestu Davao med letoma 2013 in 2016, ko je bil tam župan.
Drugi dve obtožbi se nanašata na čas, ko je bil med letoma 2016 in 2022 predsednik Filipinov in je začel tako imenovano vojno proti drogam, kot poroča BBC.
Druga točka obtožnice se nanaša na umore 14 pomembnih "tarč" po vsej državi, tretja pa na umor in poskus umora 45 ljudi med operacijami čiščenja vasi.
Tožilci so opisali, kako so Duterte in njegovi domnevni sostorilci "delili skupni načrt ali dogovor o 'nevtralizaciji' domnevnih kriminalcev na Filipinih (vključno s tistimi, za katere se domneva, da so povezani z uporabo, prodajo ali proizvodnjo drog) z nasilnimi kaznivimi dejanji, vključno z umorom".
Za brutalno zatiranje drog, v katerem je bilo ubitih več kot 6000 ljudi, se ni opravičil, čeprav aktivisti menijo, da bi dejansko število lahko preseglo deset tisoče ljudi.
Rodrigo Duterte je prvi azijski nekdanji voditelj države, ki ga je Mednarodno kazensko sodišče obtožilo in prvi osumljenec, ki so ga v več kot treh letih prepeljali v Haag na Nizozemskem, kjer je sedež sodišča. Tam je v priporu od marca.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.