Nekdanji filipinski predsednik obtožen zločinov proti človeštvu

Namestnica tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča Mame Mandiaye Niang je dejala, da je bil Rodrigo Duterte "posredni sostorilec" pri umorih, za katere sodišče trdi, da so jih izvajadli drugi, vključno s policijo.

Prva točka obtožnice proti Duterteju se nanaša na njegovo domnevno vpletenost v umore 19 ljudi v mestu Davao med letoma 2013 in 2016, ko je bil tam župan.

Drugi dve obtožbi se nanašata na čas, ko je bil med letoma 2016 in 2022 predsednik Filipinov in je začel tako imenovano vojno proti drogam, kot poroča BBC.

Druga točka obtožnice se nanaša na umore 14 pomembnih "tarč" po vsej državi, tretja pa na umor in poskus umora 45 ljudi med operacijami čiščenja vasi.