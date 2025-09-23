Svetli način
Tujina

Nekdanji filipinski predsednik obtožen zločinov proti človeštvu

Haag, 23. 09. 2025 06.50 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
D. S.
Komentarji
4

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je nekdanjega filipinskega predsednika Rodriga Duterteja obtožilo zločinov proti človeštvu. Kazensko odgovoren je za številne umore, ki naj bi se zgodili v okviru njegove tako imenovane vojne proti drogam, med katero je bilo brez sojenja ubitih na tisoče preprodajalcev drog, uporabnikov in drugih.

Namestnica tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča Mame Mandiaye Niang je dejala, da je bil Rodrigo Duterte "posredni sostorilec" pri umorih, za katere sodišče trdi, da so jih izvajadli drugi, vključno s policijo.

Prva točka obtožnice proti Duterteju se nanaša na njegovo domnevno vpletenost v umore 19 ljudi v mestu Davao med letoma 2013 in 2016, ko je bil tam župan.

Drugi dve obtožbi se nanašata na čas, ko je bil med letoma 2016 in 2022 predsednik Filipinov in je začel tako imenovano vojno proti drogam, kot poroča BBC.

Druga točka obtožnice se nanaša na umore 14 pomembnih "tarč" po vsej državi, tretja pa na umor in poskus umora 45 ljudi med operacijami čiščenja vasi.

Rodrigo Duterte
Rodrigo Duterte FOTO: Profimedia

Tožilci so opisali, kako so Duterte in njegovi domnevni sostorilci "delili skupni načrt ali dogovor o 'nevtralizaciji' domnevnih kriminalcev na Filipinih (vključno s tistimi, za katere se domneva, da so povezani z uporabo, prodajo ali proizvodnjo drog) z nasilnimi kaznivimi dejanji, vključno z umorom".

Za brutalno zatiranje drog, v katerem je bilo ubitih več kot 6000 ljudi, se ni opravičil, čeprav aktivisti menijo, da bi dejansko število lahko preseglo deset tisoče ljudi.

Rodrigo Duterte je prvi azijski nekdanji voditelj države, ki ga je Mednarodno kazensko sodišče obtožilo in prvi osumljenec, ki so ga v več kot treh letih prepeljali v Haag na Nizozemskem, kjer je sedež sodišča. Tam je v priporu od marca.

duterte filipini haag icc sodišče
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diabloss
23. 09. 2025 08.29
Trump jih je tudi dal en kup pobit v boju proti drogam a bo obtožen
ODGOVORI
0 0
CenterDesno
23. 09. 2025 08.28
Glede Duterteja in primerjave s Salvadorjem: dejstvo je, da so tam kriminal praktično izkoreninili čez noč, ko so aretirali domnevne pripadnike tolp. Rezultat? Ljudje se lahko prvič po desetletjih normalno sprehajajo po ulicah. In kaj počnejo kritiki? Namesto da bi priznali realne rezultate, blebetajo o diskriminaciji in pravicah “ubogih zaprtih”. Seveda, mogoče je med tisočimi res kakšen nedolžen – ampak ob takšnem padcu kriminala je to zanemarljivo. Bolj kot “woke” pametovanje ljudi zanima, da lahko živijo varno.
ODGOVORI
0 0
SEJBOBOL
23. 09. 2025 08.17
+2
Kaj pa Trump k bombe mece se imena ne ve od njih ....
ODGOVORI
2 0
Ici
23. 09. 2025 08.17
ICC? A to je tisto sodišče, ki ga ZDA ne priznava in mu ne izroča svojih državljanov?
ODGOVORI
0 0
