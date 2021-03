Nekdanji francoski predsednik Sarkozy obsojen na zaporno kazen

Pariško sodišče je Nicolasa Sarkozyja, ki je služil kot predsednik Francije med letoma 2007 in 2012, spoznalo za krivega korupcije in trgovanja z vplivom. Obsodili so ga na triletno zaporno kazen, a v zaporu bo preživel le eno leto, čemur bosta sledili dve leti pogojne kazni.

Povsem mogoče je sicer, da Sarkozyju v zapor ne bo treba, poroča Guardian. Svojo enoletno zaporno kazen bi namreč lahko odslužil na druge načina, na primer v hišnem priporu z elektronsko zapestnico. Na današnjo obsodilno sodbo se bo verjetno pritožil. Nicolas Sarkozy na sodišču. FOTO: AP Tožilstvo je Sarkozyju očitalo, da je sklenil "korupcijski pakt" s svojim odvetnikom ter generalnim pravobranilcem Gilbertom Azibertom. Od slednjega je poskušal pridobiti informacije glede preiskave financiranje Sarkozyjeve kampanje. Svojemu odvetniku Thierryju Herzogu pa je naročil, naj pravobranilcu v zameno za informacije ponudi 'udobno' službo v Monaku. Sodnik je dejal, da obstajajo "resni dokazi" sodelovanja vseh treh omenjenih. Primer tožilstva je temeljil na telefonskih prisluhih. Herzog in Azibert sta prejela podobne kazni kot Sarkozy. Nekdanji predsednik Francije je vseskozi zavračal obtožbe korupcije, skupaj z odvetnikom Herzog sta leta poskušala preprečiti, da bi se telefonske prisluhe uporabilo kot dokazno gradivo. Francoska policija je Sarkozyjevo komunikacijo začela nadzorovati septembra leta 2013. Preiskovali so namreč trditve, da je prejel nelegalno donacijo v višini 50 milijonov evrov od nekdanjega libijskega diktatorja Gadafija, s čimer naj bi Sarkozy financiral svojo predsedniško kampanjo leta 2007. To je prvič, da je kateri od bivših predsednikov Francije obsojen na zaporno kazen. Leta 2011 je bil bivši predsednik Jacques Chirac zaradi fiktivnega zaposlovanja obsojen na kazen dve leti pogojno. Obsodba bo, kljub temu da Sarkozyju verjetno ne bo treba v zapor, odločilno vplivala na njegovo podobo in prihodnost v javnem življenju.