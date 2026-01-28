Kriv je: poslanki v penino zmešal ekstazi, da bi jo zlorabil

Nekdanji francoski senator – 68-letni Joel Guerriau je kriv, da je poslanko Sandrine Josso leta 2023 omamil z ekstazijem z namenom spolnega napada, je odločilo francosko sodišče. Včeraj so ga obsodili na štiri leta zapora, od tega mora na zaprtem oddelku prestati 18 mesecev, poroča Guardian.
50-letna Jossojeva je kmalu po razsodbi vidno pretresena dejala, da je to "ogromno olajšanje". Guerriaujevi odvetniki pa so že sporočili, da se bodo na sodbo pritožili.
68-letnik in poslanka sta bila pred dogodkom sicer več kot desetletje prijatelja. Guerriau je na sojenju trdil, da je bil dogodek "nesreča" ter dejal, da je "idiot". Kakršni koli spolni motiv pri dejanju pa je zanikal.
Po razkritju je oktobra odstopil s položaja v zgornjem domu parlamenta, kmalu zatem so ga še izključili iz stranke Horizons.
Kaj se je zgodilo?
Jossojeva je novembra 2023 Guerriauja obiskala v njegovem stanovanju v prestižnem 6. okrožju francoske prestolnice. Kot je povedala pred sodiščem, je šla k njemu, da bi proslavila njegovo vnovično izvolitev. "Ko se je večer nadaljeval, pa sem odkrila napadalca," je opisala in dodala, da je takrat mislila, da bo umrla.
Bila je edina gostja in ko ji je v kuhinji natočil kozarec penine, je opazila, da je bil sladek in lepljiv. "Mislila sem, da je morda slab šampanjec. Nato je vztrajal, da še enkrat nazdraviva, kar se mi je zdelo čudno," je pripovedovala. Kmalu se je pričela slabo počutiti, srčni utrip se ji je pospešil in v naglici je odšla. Pomoč je poiskala v bolnišnici. Toksikološko poročilo je pokazalo na visok odmerek droge v njeni krvi, preiskovalci pa so v Guerriaujevem stanovanju našli ekstazi.
Njen odvetnik Arnaud Godefroy je ob tem povedal, da se 50-letnica še vedno bori s posledicami tega, kar se ji je zgodilo. Zaradi nočnih mor in občasnih izgub zavedanja je vzela šestmesečni dopust, med katerim je potrebovala tudi psihiatrično zdravljenje.
Nekdanji senator je medtem priznal, da je dan pred obiskom v kozarec vsul ekstazi v prahu, da bi si tako pomagal pri napadu panike. Nato si je premislil in kozarec pospravil nazaj v kuhinjsko omaro. "Skratka, idiot sem," je zaključil.
Po mnenju tožilca Benjamina Coulona pa je Guerriau drogo poslanki v penino zmešal namerno. Za nekdanjega senatorja je poleg zaporne kazni zahteval petletno prepoved opravljanja javne funkcije in vpis v register spolnih prestopnikov. Guerriau, ki je bil senator med leti 2011 in 2025, je sam glasoval za zakon, ki omamljanje z namenom spolnega napada opredeljuje kot kaznivo dejanje, je dejal Coulon. Poudaril je, da je bil kot izvoljeni funkcionar dolžan dajati zgled. Tožilec je hkrati sicer priznal, da Guerriau nima kazenske evidence in da je "del svojega življenja posvetil delovanju francoske demokracije". "Resda ni svojih namenov udejanjil, a ji je drogo podtaknil z namenom, da jo posili," je izpostavil. "Jo je omamil za to, da bi ji ukradel denarnico?" je ironično pristavil Coulon.
