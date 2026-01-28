Kriv je: poslanki v penino zmešal ekstazi, da bi jo zlorabil

Nekdanji francoski senator – 68-letni Joel Guerriau je kriv, da je poslanko Sandrine Josso leta 2023 omamil z ekstazijem z namenom spolnega napada, je odločilo francosko sodišče. Včeraj so ga obsodili na štiri leta zapora, od tega mora na zaprtem oddelku prestati 18 mesecev, poroča Guardian. 50-letna Jossojeva je kmalu po razsodbi vidno pretresena dejala, da je to "ogromno olajšanje". Guerriaujevi odvetniki pa so že sporočili, da se bodo na sodbo pritožili. 68-letnik in poslanka sta bila pred dogodkom sicer več kot desetletje prijatelja. Guerriau je na sojenju trdil, da je bil dogodek "nesreča" ter dejal, da je "idiot". Kakršni koli spolni motiv pri dejanju pa je zanikal.

Nekdanji francoski senator Joel Guerriau mora v zapor. FOTO: AP

Po razkritju je oktobra odstopil s položaja v zgornjem domu parlamenta, kmalu zatem so ga še izključili iz stranke Horizons.

Kaj se je zgodilo?

Jossojeva je novembra 2023 Guerriauja obiskala v njegovem stanovanju v prestižnem 6. okrožju francoske prestolnice. Kot je povedala pred sodiščem, je šla k njemu, da bi proslavila njegovo vnovično izvolitev. "Ko se je večer nadaljeval, pa sem odkrila napadalca," je opisala in dodala, da je takrat mislila, da bo umrla.

Odmevno sojenje nekdanjemu senatorju prihaja le nekaj mesecev po tem, ko je Francijo osupnil primer Pelicot. Dominique Pelicot zaradi več let trajajočega načrtnega omamljanja in posiljevanja žene prestaja 20-letno zaporno kazen.

Bila je edina gostja in ko ji je v kuhinji natočil kozarec penine, je opazila, da je bil sladek in lepljiv. "Mislila sem, da je morda slab šampanjec. Nato je vztrajal, da še enkrat nazdraviva, kar se mi je zdelo čudno," je pripovedovala. Kmalu se je pričela slabo počutiti, srčni utrip se ji je pospešil in v naglici je odšla. Pomoč je poiskala v bolnišnici. Toksikološko poročilo je pokazalo na visok odmerek droge v njeni krvi, preiskovalci pa so v Guerriaujevem stanovanju našli ekstazi. Njen odvetnik Arnaud Godefroy je ob tem povedal, da se 50-letnica še vedno bori s posledicami tega, kar se ji je zgodilo. Zaradi nočnih mor in občasnih izgub zavedanja je vzela šestmesečni dopust, med katerim je potrebovala tudi psihiatrično zdravljenje. Nekdanji senator je medtem priznal, da je dan pred obiskom v kozarec vsul ekstazi v prahu, da bi si tako pomagal pri napadu panike. Nato si je premislil in kozarec pospravil nazaj v kuhinjsko omaro. "Skratka, idiot sem," je zaključil.