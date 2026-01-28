Naslovnica
Tujina

Kriv je: poslanki v penino zmešal ekstazi, da bi jo zlorabil

28. 01. 2026

Avtor:
Ti.Š.
Nekdanji francoski senator Joel Guerriau mora v zapor.

Francosko sodišče je nekdanjega senatorja Joela Guerriauja spoznalo za krivega, da je poslanki Sandrine Josso v penino zmešal ekstazi, da bi jo omamil in spolno zlorabil. Obsodilo ga je na štiri leta zapora.

Nekdanji francoski senator – 68-letni Joel Guerriau je kriv, da je poslanko Sandrine Josso leta 2023 omamil z ekstazijem z namenom spolnega napada, je odločilo francosko sodišče. Včeraj so ga obsodili na štiri leta zapora, od tega mora na zaprtem oddelku prestati 18 mesecev, poroča Guardian.

50-letna Jossojeva je kmalu po razsodbi vidno pretresena dejala, da je to "ogromno olajšanje". Guerriaujevi odvetniki pa so že sporočili, da se bodo na sodbo pritožili.

68-letnik in poslanka sta bila pred dogodkom sicer več kot desetletje prijatelja. Guerriau je na sojenju trdil, da je bil dogodek "nesreča" ter dejal, da je "idiot". Kakršni koli spolni motiv pri dejanju pa je zanikal.

Nekdanji francoski senator Joel Guerriau mora v zapor.
Nekdanji francoski senator Joel Guerriau mora v zapor.
FOTO: AP

Po razkritju je oktobra odstopil s položaja v zgornjem domu parlamenta, kmalu zatem so ga še izključili iz stranke Horizons.

Kaj se je zgodilo?

Jossojeva je novembra 2023 Guerriauja obiskala v njegovem stanovanju v prestižnem 6. okrožju francoske prestolnice. Kot je povedala pred sodiščem, je šla k njemu, da bi proslavila njegovo vnovično izvolitev. "Ko se je večer nadaljeval, pa sem odkrila napadalca," je opisala in dodala, da je takrat mislila, da bo umrla.

Odmevno sojenje nekdanjemu senatorju prihaja le nekaj mesecev po tem, ko je Francijo osupnil primer Pelicot. Dominique Pelicot zaradi več let trajajočega načrtnega omamljanja in posiljevanja žene prestaja 20-letno zaporno kazen.

Bila je edina gostja in ko ji je v kuhinji natočil kozarec penine, je opazila, da je bil sladek in lepljiv. "Mislila sem, da je morda slab šampanjec. Nato je vztrajal, da še enkrat nazdraviva, kar se mi je zdelo čudno," je pripovedovala. Kmalu se je pričela slabo počutiti, srčni utrip se ji je pospešil in v naglici je odšla. Pomoč je poiskala v bolnišnici. Toksikološko poročilo je pokazalo na visok odmerek droge v njeni krvi, preiskovalci pa so v Guerriaujevem stanovanju našli ekstazi.

Njen odvetnik Arnaud Godefroy je ob tem povedal, da se 50-letnica še vedno bori s posledicami tega, kar se ji je zgodilo. Zaradi nočnih mor in občasnih izgub zavedanja je vzela šestmesečni dopust, med katerim je potrebovala tudi psihiatrično zdravljenje.

Nekdanji senator je medtem priznal, da je dan pred obiskom v kozarec vsul ekstazi v prahu, da bi si tako pomagal pri napadu panike. Nato si je premislil in kozarec pospravil nazaj v kuhinjsko omaro. "Skratka, idiot sem," je zaključil.

Preberi še Francoski senator, ki naj bi omamil poslanko, suspendiran iz stranke

Po mnenju tožilca Benjamina Coulona pa je Guerriau drogo poslanki v penino zmešal namerno. Za nekdanjega senatorja je poleg zaporne kazni zahteval petletno prepoved opravljanja javne funkcije in vpis v register spolnih prestopnikov. Guerriau, ki je bil senator med leti 2011 in 2025, je sam glasoval za zakon, ki omamljanje z namenom spolnega napada opredeljuje kot kaznivo dejanje, je dejal Coulon. Poudaril je, da je bil kot izvoljeni funkcionar dolžan dajati zgled. Tožilec je hkrati sicer priznal, da Guerriau nima kazenske evidence in da je "del svojega življenja posvetil delovanju francoske demokracije". "Resda ni svojih namenov udejanjil, a ji je drogo podtaknil z namenom, da jo posili," je izpostavil. "Jo je omamil za to, da bi ji ukradel denarnico?" je ironično pristavil Coulon.

Joel Guerriau senator Francija poslanka

osservatore
28. 01. 2026 13.20
Če pogledam to zgubo, potem mi je jasno, da do seksa ni mogel priti drugače kot, da je/bi omamil prijateljico ali pa da plača uslugo prijateljicam noči. Ni mi jasno zakaj se ni odločil za slednje? Stiskač? Senator brez denarja?
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
28. 01. 2026 13.03
tudi že če ji samo alkoho ponudiš se ji omehčajo noge in ne kaj počne. Se pravi da če konča v spolnem odnosu pod temi pogoji je pa vse v redu, ker država pobira davek od alkohola od extazija pa ne. Razlika je samo v jakosti omamljenosti, ta pa je lahko po flašah ali dveh tudi do nezavesti in konča v bolnišnici. Prilagajate si zakone kakor se vam zahoče. Če bi holobovje ukazejovko izrabilo, ker se razkazuje po parlamentu, bi to bilo označeno kot izobraževanje in bi še bila dolžna za šolnino. Če bi jo mahnič bi ga pa zaprli.
Odgovori
0 0
jurist
28. 01. 2026 13.00
no, tukaj je problematičen naklep tega kaznivega dejanja. Kako so ugotovili, da jo je nameraval posilit. Mogoče jo je hotel samo slikat ali pa sta oba hotel malo zažurat...
Odgovori
0 0
heroj2000
28. 01. 2026 12.55
Meni tip deluje kot janšev Jeretič.
Odgovori
+3
4 1
KenBlock
28. 01. 2026 12.57
men zgleda kot Golobov oce.
Odgovori
-1
1 2
KatiFafi
28. 01. 2026 12.53
klasičen liberalec, pri nas pa te privežejo za radiator
Odgovori
+1
2 1
Slovenska pomlad
28. 01. 2026 12.38
Na čem je pa leteči Hoivik?
Odgovori
-1
2 3
SpamEx
28. 01. 2026 12.40
na Janši
Odgovori
+0
4 4
SpamEx
28. 01. 2026 12.40
zadet od Janše
Odgovori
+0
4 4
macolagobec
28. 01. 2026 12.48
A Hoivik ti je všeč? Maš rad fantke, pa to?
Odgovori
+0
2 2
Masai_Mara
28. 01. 2026 12.33
jebac kot se šika, če ne dobi si pa vzame. Kazen pa popolnoma prenizka.
Odgovori
+7
7 0
Drugorazredni Turk
28. 01. 2026 12.32
Kako pa so ugotovili kako jo je imel namen zlorabiti. Kaj pa če jo je hotel samo peljat na bankomat tako.
Odgovori
+1
3 2
lcePower
28. 01. 2026 12.27
Vzela si je 6mesecni dopust
Odgovori
+3
3 0
bu?e24 1
28. 01. 2026 12.26
Torej ni se je niti dotaknu
Odgovori
+2
4 2
SpamEx
28. 01. 2026 12.15
men pa noben ne zameša Xa v drink
Odgovori
+0
2 2
GMajky
28. 01. 2026 12.27
verjetno nisi vreden/-a takega truda!
Odgovori
0 0
SpamEx
28. 01. 2026 12.32
torej je to da dobiš zastonj x nekaj vredno
Odgovori
+4
4 0
Bolfenk2
28. 01. 2026 12.15
Šla je k njemu da skupaj proslavita njegovo vnovično izvolitev. On je pač to vzel dobesedno.
Odgovori
+1
6 5
