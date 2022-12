Nekdanji gruzijski predsednik Sakašvili se je v zaporu zastrupil

V zdravniškem poročilu je ameriški toksikolog David Smith zapisal, da je testiranje pokazalo prisotnost težkih kovin v telesu nekdanjega gruzijskega predsednika Mihaila Sakašvilija. Patološki simptomi, ki jih kaže, pa so posledica zastrupitve s težkimi kovinami. Strupene snovi, vključno z živim srebrom in arzenom, so bile najverjetneje vnesene po tem, ko je bil Sakašvili zaprt, je poudaril.

Poročilo, objavljeno prejšnji teden, prav tako navaja, da so nekdanjemu predsedniku ponujali škodljiva zdravila brez ustreznega nadzora. "Brez ustreznega zdravljenja, ki je bilo v Gruziji očitno zavrnjeno ali ni bilo na voljo, je povečano tveganje smrti neizbežno," je dodal Smith.