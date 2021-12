Nekdanji kancler naj bi postal menedžer v Silicijevi dolini

Potem ko je Sebastian Kurz zaradi političnega škandala izgubil mesto avstrijskega kanclerja - naj bi imel zdaj že novo službo. Mediji poročajo, da je nekdanjega politika najelo ameriško podjetje.

Avstrijski in nemški mediji poročajo, da bo 35-letni Kurz delal v zasebnem sektorju, pogodba je že podpisana, šlo naj bi za "menedžersko službo v Silicijevi dolini", kjer imajo sedež številna visokotehnološka, ​​IT in internetna podjetja.

Kurz je oktobra po obtožbah o korupciji odstopil z mesta zveznega kanclerja. On in nekateri njegovi najožji politični kolegi naj bi z davkoplačevalskim denarjem naročili pristranske javnomnenjske ankete. Kurz vse obtožbe zanika. Sprva je ostal vodja konservativne ÖVP in vodja poslanske skupine, a je v začetku decembra nenadoma napovedal odstop z vseh funkcij.

Odhod iz politike je sovpadal z dejstvom, da sta se z dolgoletno partnerko razveselila rojstva otroka. Rojstvo sina je po njegovih besedah "​​spremenilo njegovo perspektivo". Kurz je bil deset let v središču pozornosti - kot državni sekretar, zunanji minister in nazadnje kancler. In prepričan je, da je 10 let v politiki več kot dovolj.

Avstrijski krone.at poroča, da naj bi nekdanji kancler za prihodnje leto načrtoval tudi poroko, odslej pa naj bi živel na relaciji Avstrija - Švica - Nemčija in ZDA. Politike naj ne bi pogrešal, saj naj bi izjemno užival v očetovski vlogi in v pričakovanju novih izzivov.

Kurz novic o novi službi še ni komentiral, avstrijski mediji pa niso spregledali dejstva, da je letos praznično voščilo objavil v - angleščini.