Nekdanji madžarski politik zaradi vohunjenja za Rusijo za pet let v zapor

Sodišče je Belo Kovacsa obsodilo na pet let zapora zaradi vohunjenja proti institucijam Evropske unije, pa tudi zaradi davčne goljufije in ponarejanja listin. Prejšnjo pogojno obsodbo izpred dveh let je tako spremenilo v zaporno kazen, prav tako mu je za deset let izreklo tudi prepoved opravljanja javnih funkcij, je poročala madžarska tiskovna agencija MTI.