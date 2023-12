Nekdanji newyorški župan Giuliani razglasil osebni stečaj

Giuliani je vlogo za osebni stečaj vložil na zveznem sodišču južnega okrožja New York, kjer je nekoč, še preden je postal župan, zaslovel kot zvezni tožilec z uspešnimi pregoni organiziranega kriminala.

Giuliani je bil nekoč slaven župan, ki so mu pripisovali uspešne ukrepe za zmanjšanje kriminala v mestu in odločno vodenje New Yorka v času terorističnih napadov 11. septembra 2001. Zapletlo pa se je, ko je postal odvetnik bivšega predsednika Donalda Trumpa in je po volitvah 2020 vlagal brezpredmetne tožbe proti izidom volitev v številnih zveznih državah. Vse njegove tožbe so propadle, Giulianiju pa so ostali veliki pravdni stroški po odškodninskih tožbah zaradi izjav, ki jih je dajal okrog domnevnih volilnih prevar, ki jih ni bilo.

Proti Giulianiju je tožbo zaradi obrekovanja in kršitve zasebnosti vložil sin predsednika ZDA Hunter Biden, nekdanja uslužbenka Noelle Dunphy pa ga toži zaradi spolnega napada.